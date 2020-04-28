15.000 Hindistan Rupisi kaç TL eder? 15 bin Rupi ne kadar? İşte Hindistan'ın asgari ücreti 2020

28 Nisan 2020 Salı 14:41 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 14:41

Bollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Aamir Khan, yine adından uzunca bir süre söz ettirecek bir yardıma imza attı. Dünyaca ünlü Hint aktör Aamir Khan, ihtiyacı olan herkese 1 kg un dağıtacağını açıkladı. 1 kg unu az bulan kişiler yardıma tenezül etmezken, asıl ihtiyaç sahipleri yardım için gittiklerinde onları büyük bir sürpriz bekliyordu. Unların içinden 15 bin rupi vardı. Bu görülmemiş bağış sonrası Aamir Khan'ın bağışladığı 15.000 Rupi kaç TL eder? 15 bin Rupi ne kadar? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Hindistan'ın 2020 asgari ücreti bu haber sonrasında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Hindistan Rupisinin Türk Lirasına karşılığı.

Aamir Khan, yaptığı görülmemiş un bağışı sonrası tüm dünyada trend oldu. Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan ünlü aktör Aamir Khan'dan görülmemiş bir yardım kampanyası daha geldi. Aamir Khan ihtiyacı olan herkese 1 kg un bağışı yapacağını duyurdu. Dağıtacağı un miktarının 1 kilo olması dolayısıyla Aamir Khan'ın un bağışına fazla ilgi gösteren olmadı. Unların içinden çıkan 15000 Rupi'nin kaç TL'ye denk geldiği merak konusu oldu. 15.000 Hindistan Rupisi kaç lira ediyor? Bu sorulara yanıt aradık.

1 HİNDİSTAN RUPİSİ KAÇ TL?

1 Hindistan Rupisi = 0.0917 Türk Lirası

15.000 Hindistan Rupisi kaç lira ediyor?

15000 Hindistan Rupisi = 1.376,17 Türk Lirası

Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi unlu paketlerinde buldu. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan 1 kilo dahi olsa o unu alacaktı. Bu yardımı kabul eden herkes 15 bin rupi'yi un paketlerinde buldu. Sosyal medyada "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı" diye paylaşımlar yapıldı.

HİNDİSTAN'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2020?

Hindistan’da 1,202'den fazla asgari ücret oranı var. Hindistan’da asgari ücret oranlarına yapılan düzenlemelerle minimum asgari ücret günde 3 dolar civarına çekilmişken, bazı bölgelerde asgari ücret 11 doların üzerinde bulunmaktadır. Yani genel olarak baktığımızda Hindistan’da asgari ücret düzensiz olmakla birlikte farklı gelir miktarları vardır.

Hindistan’da asgari ücret uygulaması genellikle saatlik bir sistemde belirlenmektedir. Yasal olarak Hindistan sınırları içerisinde 48 saatlik çalışma gerçekleştirilmesi gerekir. Günde ortalama 9 saat mesai yaptırılır. Bu sayede belirlenen taban fiyat, işverenlerin işçinin durumuna göre arttırmasına açık olacaktır.

Hindistan'da asgari ücret 420 TL ile 600 TL arasındadır.



Hindistan’da belirlenen asgari ücretin günlük değeri 160 Rupi’dir. Yaklaşık olarak 3 dolar eden bu ücret, aslında Hindistan’da ekonomik şartların ne derece zor olduğunu göstermektedir. Bir işçi, vasıflı olduğu halde Hindistan sınırlarında en fazla 200 dolarlık bir asgari ücret kazancı sağlayacaktır. Emekli olmak isteyen asgari ücretli kişilerin en az 58, en fazla 65 yaşına kadar çalışması gerekecektir.

1 HİNDİSTAN RUPİSİ (INR) = 0,0922362 TRY

160 HİNDİSTAN RUPİSİ = 14,7578 TRY

Yani Hindistan'da asgari ücret 420 TL ile 600 TL arasındadır.