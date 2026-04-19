19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
  150'den fazla ülkeden 5 bin kişi katıldı: Antalya Diplomasi Forumu bugün sona eriyor
150'den fazla ülkeden 5 bin kişi katıldı: Antalya Diplomasi Forumu bugün sona eriyor

Antalya Diplomasi Forumu bugün gerçekleştirilecek oturumlarla sona eriyor. İki gündür devam eden 150'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin katılımcının yer aldığı dev organizasyonun son gününde de önemli başlıklar ele alınacak.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 10:33
"Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenen ve TRT'nin de iletişim sponsoru olduğu 5. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2026) son gününde iki oturum eş zamanlı olarak takip edilecek.

"Bir Asırlık Dil ve Kimlik: Bakü Türkoloji Kongresi'nden Türk Entegrasyonuna" başlıklı panelde, tarihi kongreden bugüne Türk dünyasının entegrasyon süreci masaya yatırılacak. Aynı saatte başlayacak olan "Kültürel Diplomasi: Bölünmeleri Birleştirmek, Güven İnşa Etmek" oturumunda ise kültürün birleştirici gücü ve güven inşasındaki rolü değerlendirilecek.

150'DEN FAZLA ÜLKEDEN 5 BİN KİŞİ KATILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan saat 12.30'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Forum süresince gerçekleştirilen görüşmelerin genel değerlendirmesini paylaşacak. Forumun finali ise öğleden sonra yapılacak.

Saat 15.30'da 360 Salonu'nda düzenlenecek "ADF Gençlik" oturumuyla birlikte bu yılki forum çalışmaları tamamlanmış olacak.

150'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin katılımcının yer aldığı dev organizasyonun son gününde de önemli başlıklar ele alınacak.

