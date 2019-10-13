16 bin çocuk işçi sokaktan kurtarıldı

Foruma Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. Moderatör Didem Arslan’ın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk çocuk işçiliğinin ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu, ancak bahsedilen oranlarda olmadığını söyledi.

YÜZDE 3’E DÜŞTÜ

Selçuk “Çocuk işçiliği konusunda dile getirilen rakamlar çok doğru değil. Yüzde 3’ün altına düşmüş durunda. 2018 Çocuk İşçiliğiyle Mücadele yılı ilan edilmişti, çocuk işçiliğinin en kötü biçimi olan sokakta çalıştırılmaya müdahale ediyoruz. Sokak sokak müdahale ekibimiz dolaşıyor. Denetim için 81 ilde 134 tane mobil ekibimiz var. Bu yolla biz 16 bin çocuğa ulaştık. Kime gerekli eğitimleri kimine sosyal destekleri verdik. Okul Destek Projemizle çocuklarımızı destekliyoruz. Çocuk işçilikle mücadele vali eşleri tarafından takip ediliyor. Biz de buradaki sonuçları il bazlı alıyoruz” dedi.

SENDİKALAŞMA ARTTI

Son 17 yılda engelli hakları konusunda önemli gelişmeler yaşadıklarını belirten Bakan Selçuk, kamuda engelli istihdamının 10 kat arttığını aktardı. Yaşlanan nüfusun geleceğini planlamak gerektiğine dikkati çeken Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı bakım konusunda ileri düzeyde olan Japonya ile görüşmeler yaptıklarını anlattı. Sosyal diyaloga önem verdiklerini belirten Selçuk, sendikalaşma oranının istedikleri seviyede olmasa da geçen 17 yılda arttığını kaydetti. Bakan Selçuk, önümüzdeki günlerde sendikalarla belirli konularda özel odak grupları oluşturacaklarını vurguladı.