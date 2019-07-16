16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi!
16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılmaya devam ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesini anbean haberimizde sizinle paylaşamaya devam ediyoruz. Peki, 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır? 2019 evde bakım maaşı ne kadar? 2019 Evde bakım maaşına kaç TL zam yapıldı? sorularına yanıt aranıyor. 16 Temmuz Salı gününe kadar evde bakım maaşı 39 ilde yatırıldı. Tüm ayrıntıları haberimizde sizin için derledik…
‘16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır? 2019 evde bakım maaşı ne kadar? 2019 Evde bakım maaşına kaç TL zam yapıldı?’ sorularına binlerce vatandaş tarafından yanıt aranmaya devam ediliyor. Evde bakım maaşı Temmuz ayında ödenmeye başladı. 16 Temmuz Salı gününe kadar evde bakım maaşı 39 ilde yatırıldı. Güncel evde bakım maaşı listesi geldikçe haberimizde sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Evde bakım maaşını sorgulama için, ister sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Evde bakım maaşı ocak-haziran döneminde bin 305 lira iken, temmuz ayından itibaren bin 383 liraya çıktı. Tüm ayrıntıları haberimizde sizin için derledik…
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EVDE BAKIM MAAŞI 2019 TEMMUZ AYI ZAMMI NE KADAR?
Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor. Yeni zamlarla birlikte evde bakım maaşı temmuzda 1384 TL’ye yükseldi. Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı ise 509.13 TL’ye (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin ise 763.69 TL’ye (üç aylık 2 bin 589 TL) çıktı. Temmuz aylıkları ödendiği için ilk zamlı aylıklar ağustos ayında verilecek, temmuz ayının farkı da aylıklara yansıyacak. Bu maaşı alanlar primsiz rejimden yararlanıyor. Yani herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek olmuyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI UYGULAMASI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından bazı illerde yatırılıyor. İşte uygulamanın yapıldığı iller: Osmaniye, Tokat, Hatay, Antalya, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırklareli, Samsun, Kırşehir, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Mersin, Rize, Aydın, Ankara, Kocaeli, Tekirdağ, Trabzon, Manisa, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Giresun, Adıyaman, Ordu, Ağrı, Uşak, Malatya, Zonguldak, Diyarbakır, Çanakkale, Sakarya, Adana, Bursa, Isparta, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Çorum ve Düzce...
Evde bakım maaşı hizmetinin diğer illere de yayılması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?
3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,
* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,
* 1 adet fotoğraf,
* Engelli Sağlık Kurulu raporu,
* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,
* Boşanma halinde boşanma kararı,
* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemi ister sms ister e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.
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