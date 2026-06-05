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  • 165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
Ekonomi

165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu'nun bereketli topraklarını işleyen üreticinin yanında olduklarını belirterek, '165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA5 Haziran 2026 Cuma 20:28 - Güncelleme:
165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
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Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Anadolu'nun bereketli topraklarını işleyen üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Yumaklı, "165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 108 milyon 586 bin 271 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 49 milyon 376 bin 609 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 7 milyon 559 bin 120 lira ödeme yapılacak.

  • taruım
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