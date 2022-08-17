17 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'inde ödenmeye başlayan evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor. Parasının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar ise e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 17 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi ve e-devlet sorgulama ekranı

17 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN ILLER LISTESI

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Zonguldak.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

İkamet ettiğiniz ilde maaşların yatıp yatmadığını evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet sogulama sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine ödeniyor. Evde bakım maaşı her ayın 15'inden ayın son gününe kadar hesaplara yatırılıyor.