17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:43 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:43

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile geliri olmayan yaşlıların ailelerinin yanında kalmaları için verilen evde bakım maaşları her ay il il sırayla gerçekleştiriliyor. Evde bakım parası yatan iller güncel, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL’ye çıkarıldı. Evinde bakıma muhtaç engelli ve geliri olmayan yaşlıya bakan herkes evde bakım maaşı almak için başvuruda bulunabilir. Buna göre; 17 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL (17 AĞUSTOS 2020)

Karabük

Aksaray

Zonguldak

Konya

Manisa

Şanlıurfa

Kars

Erzurum

Tekirdağ

İstanbul

Tokat

Çanakkale

Denizli

Samsun

Adana

Bursa

İzmir

Muş

Antalya

Balıkesir

Giresun

Bolu

Muğla

Afyonkarahisar

Ordu

Uşak

Diyarbakır

Bilecik

Mersin

Hatay

Osmaniye

Sakarya

Kayseri

Bayburt

Trabzon

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544 TL’ye çıkarıldı. Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL’ye çıkarıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.