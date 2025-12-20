İSTANBUL 14°C / 8°C
  17 alanda kritik işbirliği... Dost ülkeyle imzalar atıldı
Ekonomi

17 alanda kritik işbirliği... Dost ülkeyle imzalar atıldı

Türkiye-Umman 13. Dönem Karma Ekonomik Komite (KEK) Toplantısı'nda enerji, eğitim, sağlık ve ulaştırma dahil 17 alanda KEK İşbirliği Protokolü imzalandı. Söz konusu gelişmeye ilişkin bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede sonuçlanmasının önemini vurguladık.' açıklamasında bulundu.

20 Aralık 2025 Cumartesi 13:27
17 alanda kritik işbirliği... Dost ülkeyle imzalar atıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Umman Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) 13. Dönem Toplantısı vesilesiyle Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Yousef ve heyetiyle verimli görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Görüşmelerin detayına ilişkin bilgi veren Şimşek, "Bu görüşmelerde enerji, eğitim, sağlık ve ulaştırma dahil 17 alanda KEK İşbirliği Protokolü imzaladık. Eğitim alanında işbirliği ve tecrübe paylaşımı mutabakat zaptını imzaladık. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede sonuçlanmasının önemini vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, organize sanayi bölgelerinde işbirliğini artırma konusunda görüş birliğine vardıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"TOBB ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı'nda mevcut projeleri ve yeni fırsatları iş dünyamızla birlikte ele aldık. Bu toplantının, geçen yıl yapılan görüşmeler gibi ülkelerimiz için somut sonuçlar üretmesini bekliyoruz."

