İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2025 Cuma / 11 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4218
  • EURO
    36,4865
  • ALTIN
    3045.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 17 kilometrelik 11 istasyon mevcut! Bir ilimize daha metrobüs geliyor
Ekonomi

17 kilometrelik 11 istasyon mevcut! Bir ilimize daha metrobüs geliyor

Sakarya'da 17 kilometrelik 11 istasyondan oluşan metrobüs projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Türkiye'de metrobüsü kullanan ikinci şehir olmakla beraber şehirdeki insanlarımızın daha güvenli, daha hızlı ve seyahat özgürlüğünü genişletecek çalışma anlayışı ortaya koyduk.' diye konuştu.

AA10 Ocak 2025 Cuma 09:58 - Güncelleme:
17 kilometrelik 11 istasyon mevcut! Bir ilimize daha metrobüs geliyor
ABONE OL

Sakarya'da hayata geçirilecek 17 kilometrelik 11 istasyondan oluşan metrobüs projesinde çalışmalar devam ediyor.

Metrobüs hattındaki çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin ulaşımına konfor sağlayacak çalışmanın şehre hayırlı olmasını diledi.

Metrobüsün Türkiye'de çok fazla kentte kullanılmadığına dikkati çeken Alemdar, "Türkiye'de metrobüsü kullanan ikinci şehir olmakla beraber şehirdeki insanlarımızın daha güvenli, daha hızlı ve seyahat özgürlüğünü genişletecek çalışma anlayışı ortaya koyduk. Seçim beyannamemizde ifade ettiğimiz gibi 'Sakarya'daki ulaşımı en modern ve en güvenli şekilde yaparken en uygun şartlarda insanlarımızı taşımaya gayret edeceğiz.' dedik. Bugün de mevcut hat otobüslerimizi çalıştırırken diğer taraftan Arifiye-Adapazarı arasındaki ADARAY'ımızı başlattık." dedi.

Alemdar, raylı sistem çalışmasının proje ihalesinin yapıldığını aktararak, Karasu demir yolunun da bu ay sonuna kadar ihalesinin yapılacağını söyledi.

- "GÜZERGAHTAKİ BÜTÜN ALTYAPI VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI KENDİMİZ YAPACAĞIZ"

Şehir içi ulaşımı çeşitlendirmek, güvenli, daha hızlı ve konforlu hale getirmek için daha önce metrobüs alıp hat oluşturma sözü verdiğini anımsatan Alemdar, şöyle devam etti:

"Bunu daha önce almış olduğumuz metrobüsle hayata geçirdik ancak metrobüsleri normal güzergahlarda çalıştıramıyorsunuz. Çalıştıramadığımız metrobüslerimizi de metrobüs hattı kurarak Yenikent bölgesinde yapımı devam eden Şehir Hastanesinin içinden Millet Bahçesi'ne kadar olan 17 kilometrelik alanda metrobüs hattını başlatmış olduk. Başlattığımız bu çalışmayla 17 kilometrelik güzergahta 11 durağımız olacak. İnşallah insanlarımızın daha güvenli, hızlı ve modern seyahat etmesini sağlamış olacağız.

Sakarya Büyükşehir olarak Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon daire başkanlıklarımız ve SASKİ'mizle bu güzergahtaki bütün altyapı ve üst yapı çalışmalarını kendimiz yapacağız. Mart ayı sonuna kadar inşallah bu güzergahta Yenikent bölgesinden Yazlık kavşağına kadar ilk metrobüsümüzü çalıştırmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2 kilometreye yakın güzergahımızı bitirmiş durumdayız. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Alemdar, çalışma güzergahındaki ağaçların ve yeşilliklerin zarar verilmeden güvenli şekilde taşınarak, parklarda, yeni yapacakları hayvan barınağının etrafında yeniden değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye'den Suriye'ye enerji desteği hamlesi

Müjdeler peş peşe verildi: Genç çiftler ile ilk evini alacaklara öncelik geliyor

İBB'nin kararına tepki yağdı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.