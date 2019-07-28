17 yaşındaki yazılımcı Turkcell ile dünyaya açıldı

Çiftçi, Turkcell’in GNÇ uygulaması tarafından düzenlenen ‘GNÇ Bi’Fikir’ isimli yarışmada ödülünü geliştirdiği ‘HiScience’ (Merhaba Bilim) uygulaması ile aldı. Geliştirdiği uygulama ile bilim, kültür, sanat meraklılarını tek platformda buluşturmayı hedefleyen Çiftçi, uygulamayla Türkiye’nin her yerinden genç yetenek ve yazarları bir araya toplamak istediğini söyledi. Çiftçi, “Belli konular üzerinde tartışabileceğiniz bir platform bu. Aynı zamanda harita ile kim nerede, ne yapıyor bunları da görebilirsiniz. Örneğin siz benimle aynı yazılım programı ile ilgileniyorsunuz. Diyarbakır’a geldiniz diyelim, uygulama benimle aynı programı çalışan birinin benim yakınlarıma geldiğini haber vererek benim onunla irtibata geçmemi sağlayacak” diye konuştu.

HEDEF BÜYÜTTÜ

Geçit köyünde yaşayan Çiftçi, yazılımcı olmanın çocukluğunda beri hayali olduğunu söyledi. Çiftçi “Dağda odun toplamayı da öğrendim babamın yanında inşaatta çalışarak tesisatçılık yapmayı da. Ancak eğitim ile birlikte bu işleri yürütmek beni çok zorladı. Aynı anda saman taşıyıp kitap okuyamazsınız. İlk başlarda bilgisayarın nasıl açılıp kapatılacağını bilmediğim için düğmeyle açıp kapatıyordum. Hatta farenin nasıl tutulacağını bile bilmiyordum” dedi. Yazılımı büyük oranda kitaplarda öğrendiğini aktaran Çiftçi, meslek seçimi konusunda kafasının çok karışık olmasına rağmen büyük girişimcilerin ortak özelliğinin yazılımcı olduğunu farketmesiyle yazılım mühendisi olmaya karar verdiğini belirtti. Çiftçi “Öğle araları internet kafede yazılımla ilgili makaleler okuyordum” dedi. ‘GNÇ Bi’Fikir’ yarışmasında aldığı ödülün ardından Cengiz Çiftçi’nin hedefleri büyüdü. İstanbul’da ya da İzmir’de üniversite okumak isteyen Çiftçi, yazılımla ilgili başka projelerini de bu şekilde hayata geçirmek istiyor.