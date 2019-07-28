17 yaşındaki yazılımcı Turkcell ile dünyaya açıldı
Diyarbakır’da bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Cengiz Çiftçi, Turkcell’in düzenlediği yarışmada ödül kazandı.
Çiftçi, Turkcell’in GNÇ uygulaması tarafından düzenlenen ‘GNÇ Bi’Fikir’ isimli yarışmada ödülünü geliştirdiği ‘HiScience’ (Merhaba Bilim) uygulaması ile aldı. Geliştirdiği uygulama ile bilim, kültür, sanat meraklılarını tek platformda buluşturmayı hedefleyen Çiftçi, uygulamayla Türkiye’nin her yerinden genç yetenek ve yazarları bir araya toplamak istediğini söyledi. Çiftçi, “Belli konular üzerinde tartışabileceğiniz bir platform bu. Aynı zamanda harita ile kim nerede, ne yapıyor bunları da görebilirsiniz. Örneğin siz benimle aynı yazılım programı ile ilgileniyorsunuz. Diyarbakır’a geldiniz diyelim, uygulama benimle aynı programı çalışan birinin benim yakınlarıma geldiğini haber vererek benim onunla irtibata geçmemi sağlayacak” diye konuştu.
HEDEF BÜYÜTTÜ
Geçit köyünde yaşayan Çiftçi, yazılımcı olmanın çocukluğunda beri hayali olduğunu söyledi. Çiftçi “Dağda odun toplamayı da öğrendim babamın yanında inşaatta çalışarak tesisatçılık yapmayı da. Ancak eğitim ile birlikte bu işleri yürütmek beni çok zorladı. Aynı anda saman taşıyıp kitap okuyamazsınız. İlk başlarda bilgisayarın nasıl açılıp kapatılacağını bilmediğim için düğmeyle açıp kapatıyordum. Hatta farenin nasıl tutulacağını bile bilmiyordum” dedi. Yazılımı büyük oranda kitaplarda öğrendiğini aktaran Çiftçi, meslek seçimi konusunda kafasının çok karışık olmasına rağmen büyük girişimcilerin ortak özelliğinin yazılımcı olduğunu farketmesiyle yazılım mühendisi olmaya karar verdiğini belirtti. Çiftçi “Öğle araları internet kafede yazılımla ilgili makaleler okuyordum” dedi. ‘GNÇ Bi’Fikir’ yarışmasında aldığı ödülün ardından Cengiz Çiftçi’nin hedefleri büyüdü. İstanbul’da ya da İzmir’de üniversite okumak isteyen Çiftçi, yazılımla ilgili başka projelerini de bu şekilde hayata geçirmek istiyor.
FIRSAT VERECEĞİZ
Yarışmayla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş “GNÇ Bi’Fikir yarışmamızın ilk yılında gençlerimizden 2 bin 500 başvuru alarak büyük ilgi gördük. Bu gençlerimizden dereceye girenlere Geleceği Yazanlar ve Arıkovanı gibi platformlarımızda yeni projeler üretmek için fırsatlar sağlayacağız. Ayrıca yarışmada finale kalan adaylardan şartları uygun olanlara Turkcell’de staj imkânı sunacağız. Yine bazı projeleri kendi dijital servislerimizde değerlendirmeyi planlıyoruz. Turkcell olarak gençlerimizi desteklemeye ve Diyarbakır’dan yarışmaya katılan Cengiz gibi nice gencimizin düşüncelerini hayata geçirmesine olanak sağlamak için bu tür etkinlikleri büyüterek devam ettireceğiz” dedi.
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