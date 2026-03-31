171 bin metreküp kapasiteye sahip: Dev LNG gemisi Türkiye yolcusu

Türkiye'nin enerji tedarik zincirinde önemli bir halka olan LNG sevkiyatlarına yeni bir taşıma daha eklendi. Cezayir'den yola çıkan dev kapasiteli LNG gemisi, Akdeniz rotasında ilerleyerek birkaç gün içinde Türkiye kıyılarına ulaşacak. Uluslararası gemi takip sistemlerinden elde edilen veriler, geminin güzergahına ve tahmini varış süresine ilişkin önemli detayları gözler önüne serdi.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 5 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 28 Mart'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 5 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edildi.