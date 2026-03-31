  • 171 bin metreküp kapasiteye sahip: Dev LNG gemisi Türkiye yolcusu
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 28 Mart'ta hareket eden 171 bin 800 metreküp kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Ougarta, Batı Akdeniz üzerinden Türkiye'ye doğru seyrine devam ediyor. Cezayir bandıralı geminin 5 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne ulaşması bekleniyor.

AA31 Mart 2026 Salı 10:53 - Güncelleme:
Türkiye'nin enerji tedarik zincirinde önemli bir halka olan LNG sevkiyatlarına yeni bir taşıma daha eklendi. Cezayir'den yola çıkan dev kapasiteli LNG gemisi, Akdeniz rotasında ilerleyerek birkaç gün içinde Türkiye kıyılarına ulaşacak. Uluslararası gemi takip sistemlerinden elde edilen veriler, geminin güzergahına ve tahmini varış süresine ilişkin önemli detayları gözler önüne serdi.

OUGARTA LNG GEMİSİ ARZEW LİMANI'NDAN 28 MART'TA AYRILDI

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 5 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 28 Mart'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.

171 BİN 800 METREKÜP KAPASİTELİ GEMİ MARMARA EREĞLİSİ'NE YANAŞACAK

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 5 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da banka soygunu: Silahlı saldırgan ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
