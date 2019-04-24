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17-30 Nisan İŞKUR 10 bin işçi alımı iş ilanları! 10 bin vasıfsız personel alım başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR işçi alımı iş ilanları sürekli güncelleniyor. 17-30 Nisan İŞKUR işçi alımı iş ilanlarına hayli ilgi gösteriliyor. İŞKUR iş ilanlarında 9.680 Vasıfsız işçi alımı, 251 Temizlik Personeli işçi alımı gibi ilanlar var. Vatandaşlar şu günlerde, “10 bin vasıfsız personel alım başvuru şartları nelerdir?” sorusuna yanıt arıyor. İŞKUR’da 17 Nisan 2019 tarih olarak personel, memur ve işçi alımı ile ilgili toplamda 63.338 açık iş ilanları bulunuyor. İstihdam edilmeyi bekleyen vatandaşlar için geri sayım başladı. İşte, 10 bin vasıfsız personel alım başvuru şartları…

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17-30 Nisan 2019 İŞKUR işçi alımı iş ilanları heyecanla takip ediliyor. 10 bin vasıfsız personel alım başvuru şartları on binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Vasıfsız personel alımlarının hangi alanlarda olacağı merak ediliyor. İŞKUR iş ilanlarında hangi alanlarda personel alımı yapılacağını duyurdu. Buna göreİŞKUR'da şu an 65 barmen, 9.680 vasıfsız işçi alımı, 251 temizlik personeli alımı yapılacağı biliniyor. Vatandaşlar personel alımları için geri sayıma başladı. Peki, personel alım başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

MEMUR ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 17-30 NİSAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA 150 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İŞ İSTİHDAMI

İŞKUR'da 17 Nisan 2019 tarih olarak personel, memur ve işçi alımı ile ilgili toplamda 63.338 açık iş ilanları bulunmakta olup bu açık bulunan iş ilanları kapsamında toplamda 150 binden fazla kişiye iş istihdamı hedeflenmektedir.

İŞKUR, güncel tarih olarak şu ana kadar 2019 yılı içerisinde 356.638 kişiyi ve 10 yıl toplamında ise 7.5 milyondan fazla kişiye iş istihdamı sağlamıştır. İŞKUR, istihdama yönelik her gün iş ilanlarını güncelliyor. İŞKUR'da şu an 65 barmen, 9.680 vasıfsız işçi alımı, 251 temizlik personeli alımı yapılacaktır.

Aşağıda İŞKUR'un güncel işçi alımı ile ilgili yayınlanan iş ilanları ve bu iş ilanlarına ait, başvuru yapabilmeniz veya başvuru şartlarını öğrenebilmeniz için linkler bulunmaktadır.

İlgili linki kopyalayıp aratınız. Karşınıza gelen ekrandan bulunduğunuz ili seçerek ara butonuna basınız. Karşınıza gelecek işçi alımı için yayınlanan ilgili iş ilanına tıklayarak ilan detaylarını öğrenebilir ve e-devlet şifrenizi kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI İÇİN YAYINLANAN İŞ İLANLARI

65 Barmen işçi alımı içi tıklayınız

9.680 Vasıfsız işçi alımı için tıklayınız

251 Temizlik Personeli işçi alımı içi tıklayınız 

DİĞER TÜM SEKTÖRLERDEN İŞÇİ ALIMI YAPAN İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

`Paskalya tavşanı´ ayıramadığı kavgaya dâhil olunca sosyal medyada gündem oldu!

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