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Ekonomi

18 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettik” dedi.

IHA2 Kasım 2024 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
18 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi
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Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde düzenleme yapıldığını belirterek, 18 ilacı daha geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettik. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerine yer verdi.

Buna göre 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 hormon ilacı ve 1 kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar için tıbbi mama Sosyal Güvenlik Kurumumu Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne eklendi.

  • Vedat Işıkhan
  • ilaç
  • geri ödeme

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