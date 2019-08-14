18 yılda 3 kat büyüdük

Tüm iç ve dış saldırılara rağmen Türkiye, son 18 yılda AK Parti ile makroekonomik anlamda önemli gelişmeler kaydetti. 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin 2002’de iktidara gelmesinden sonra Türkiye; önemli bir büyüme hızı yakaladı, bir dönem yüzde 90’ları bulan enflasyonda başarı elde etti, mali gücünü önemli ölçüde kuvvetlendirirken, yabancı yatırım için de cazibe merkezi oldu. Son 18 yılda GSMH 245 milyar dolardan 784 milyar dolara çıktı. Büyümede yakalanan 3 katlık artış birçok kez Türkiye’yi dünya liginde şampiyon yaptı. Türkiye yakaladığı büyüme oranıyla ‘dünyanın en hızlısı’ oldu. Üstelik bu büyüme, bazı yıllarda kesintiye uğrasa da Türkiye son 20 yılda 21. büyük ekonomiden dünyanın en büyük 13. büyük ekonomisi haline geldi.

REKORLAR KIRDIK

Son 20 yıldaki en yüksek oranlı büyüme ise yüzde 11.1 ile 2011 yılında yaşandı. Türkiye bu oranla dünya birincisi olurken birçok yıl gerçekleştirdiği yüzde 8-9’luk büyüme oranlarıyla da ya OECD ya da G-20 ülkelerinde sürekli ilk 3’te oldu. Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında bile yüzde 3.2 büyürken, finansal saldırının gerçekleştiği geçen yıl ise yüzde 2.6 büyüdü. Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı büyümenin, yaşanan finansal saldırı sonrasında bu yıl biraz sekteye uğraması bekleniyor.

1989’dan 1994’e kadar yüzde 60-90 aralığında enflasyonla yaşayan hatta 1994’te DYP-SHP koalisyonu döneminde yüzde 120 enflasyonu gören Türkiye enflasyona karşı mücadelede son 18 yılda önemli başarı elde etti. 2001 krizinde 68.5 olan enflasyonu 2002’de üçlü koalisyondan yüzde 29.8’le devralan AK Parti Hükümeti bu süreçte enflasyonu 2009’da yüzde 6’lara kadar çekmeyi başardı. Geçen yıl yaşanan finansal saldırı sonrası yeniden yükselişe geçen yıllık enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 16.65 seviyesine çıksa da son 18 yılın enflasyonu ortalama yüzde 9.5 oldu.

İSTİHDAMDA BÜYÜK ARTIŞ

Yapılan yatırımlar üretim ve istihdamda da kendini gösterdi. İşsizlik oranı bu yılın nisan ayında yüzde 13 seviyesine çıksa da son 10 yılda AB’de en fazla istihdam sağlayan ülke Türkiye oldu. Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki birçok ülke 2007’deki küresel krizin yıkıcı etkileriyle istihdam kayıpları yaşarken Türkiye küresel krizden bu yana yaklaşık 8.3 milyon kişiye ilave istihdam sağladı. Türkiye, bu dönemde istihdamda AB üyesi ülkelerin üzerinde yer alırken Almanya, İngiltere, Polonya ve İspanya’nın dışındaki AB ülkelerinin 24’ünün toplamından daha fazla kişiye iş sağladı.

YABANCI SERMAYE AKTI

İyileşme gösteren alanlardan biri de cari açık oldu. Yıllık cari denge 17 yıl sonra fazla verdi. Cari dengede gelinen noktada turizm ve ihracat gelirlerinin yanında yabancı sermayedeki başarı etkili oldu. Türkiye, son 18 yılda adete yabancı sermaye akınına uğrudı. 1980-2002 arasında Türkiye’ye toplam 17 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım gelirken, bu miktar AK Parti döneminde 11.8 kat artarak toplamda 201 milyar dolara ulaştı.

İhracat yüzde 480 arttı

Türkiye global kriz yılları hariç son 18 yılda ihracatını yüzde 480 artırmayı başardı. Küresel ticaret ağıyla sağlam bir şekilde bütünleşmiş Türkiye ekonomisi, yıllar itibarıyla ihracat performansında inanılmaz bir mesafe kaydetti. 2001 yılında 31.5 milyar dolar olan ihracat geçen yılın sonunda 168 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu yılın ilk 7 ayında ise ihracat 104 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracatta 180 milyar dolar ile Yeni Ekonomi Programı’ndaki 182 milyar dolar hedefine yaklaşıldı. Türkiye bugün artık ayda ortalama 15 milyar dolar, günde 493 milyon dolar, saatte ise 20.5 milyon dolar ihracat yapıyor. Türkiye genel ihracatında en büyük artış, 2001 krizi sonrası TL kurunun rekabet avantajı ile birlikte 2003 ve 2014 yıllarında yüzde 32 ve yüzde 33 oranlarında gerçekleşti. 2009 ve 2015 yıllarında ise ihracatımızdaki büyüme 2 kez sekteye uğrarken bu yıl sonunda ise yani bir rekor bekleniyor.