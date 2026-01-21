İSTANBUL 9°C / 5°C
Ekonomi

182 maden sahası için ihale süreci başlıyor! Detaylar açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 182 maden sahası ihale edilecek.

21 Ocak 2026 Çarşamba 09:12
182 maden sahası için ihale süreci başlıyor! Detaylar açıklandı
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale edilecek 182 maden sahasına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yer alacak.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri bulunacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihaleler, ilan edilen tarih ve saatte MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

  • maden sahası ihalesi
  • enerji kaynakları
  • MAPEG ihalesi

