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Ekonomi

19 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi! E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama

19 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'inde ödenmeye başlayan evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor. Parasının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar ise e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 19 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi ve e-devlet sorgulama ekranı

19 Ağustos 2022 Cuma 14:48 - Güncelleme:
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Her ayın 15'inde engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların ailelerine sağlanan ödenekler hesaplara yatmaya başladı. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e-Devlet aracılığıyla öğrenebilirsiniz. 19 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesini haberimizden görüntüleyebilirsiniz. İşte E-Devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

19 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN ILLER LISTESI

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine ödeniyor. Evde bakım maaşı her ayın 15'inden ayın son gününe kadar hesaplara yatırılıyor.

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E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

İkamet ettiğiniz ilde maaşların yatıp yatmadığını evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet sogulama sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

e-Devlet'e T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" menüsünden paranızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Bunun yanı sıra SMS ile de sorgulama yapabilirsiniz.

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

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