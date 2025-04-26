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Ekonomi

19 kilometreden 170 kilometreye ulaştı: Yüzde 60'ı bitti, komşu şehirlerle bağlandı

Karaman'da çeşitli ziyaretlerden bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, buradaki ulaştırma projelerine değindi. Tünel çalışmasıyla 19 kilometrelik bölünmüş yol ağının bugün 170 kilometreye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, söz konusu proje sayesinde bütün komşu şehirlerin bölünmüş yolla bağlanmış olduğunu belirtti.

IHA26 Nisan 2025 Cumartesi 18:59 - Güncelleme:
19 kilometreden 170 kilometreye ulaştı: Yüzde 60'ı bitti, komşu şehirlerle bağlandı
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Bakan Uraloğlu, bir takım programlara katılmak için geldiği Karaman'da Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Kentteki çalışmalar hakkında Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den bilgi alan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Karaman İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Karaman'a bakanlığın 49 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiğini söyledi.

"SERTAVUL TÜNELİ'NDE YÜZDE 60 SEVİYESİNE GELİNDİ"

Uraloğlu, Karaman'da yatırımların sürdüğünü belirterek, "Devam eden projelerimizin bedeli yaklaşık 11 milyar lira. Karaman'da 19 kilometre bölünmüş yolumuz vardı, bugün 170 kilometre bölünmüş yol var. Yani bütün komşu şehirlere bölünmüş yolla bağlanmış oldu. Mut yolu, Sertavul Tünelimiz var. Onu da yakın takip ediyoruz. 3 bin 300 metrelik tünelde yüzde 60 seviyesine geldik, devam ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşa hizmetkar olmaya devam edeceklerini ifade eden Uraloğlu, "Elbette yapmamız gerekenler var. Ekonomiyle ilgili beklentilerimiz var. Görevimizi yapacağız ama belki bundan daha kıymetlisi var, o da vatandaşımıza dokunabilmek. Onun gönlünde yer edebilmek" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Uraloğlu, daha sonra teşkilat üyeleriyle fotoğraf çektirdi, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Bakan Uraloğluna ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser de eşlik etti.

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • karaman
  • sertavul tüneli

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