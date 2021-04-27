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Ekonomi

19 milyar liralık yatırım! Binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mart ayında 1256 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 755 milyon 171 bin 380 lira olarak hesaplanırken, 30 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

AA27 Nisan 2021 Salı 09:36 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 09:57
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Bakanlığın, mart dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 1256 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 755 milyon 171 bin 380 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 1 milyar 231 milyon 229 bin 565 lira olan ve 3 bin 14 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 81 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 265 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 610 milyon 626 bin 251 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 9 bin 527 olarak gerçekleşti.

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