21.12.2019 02:33 - Güncelleme: 21.12.2019 02:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen ayakları, yükselmeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı’nda, Gelibolu’nun Sütlüce ve Lapseki’nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını simgelemesi için orta açıklığı, 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, ‘dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü’ unvanını kazandıracak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine ağustosta, her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı.

TARİHİ DE TEMSİL EDECEK

Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayaklarının yüksekliği son olarak 100 metre yüksekliğe ulaştı. Gelibolu yakasındaki keson üzerine 10’uncu blok, Lapseki yakasındaki keson üzerine ise 9’uncu blok konuldu. Montaj içen 10’uncu ayaklarda kesona getirildi. Ayrıca daha önce denizdeki büyük vinçle yapılan çalışmalar, kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen büyük vinçler ile yapılıyor. Denize batırılan kule kesonları üzerine konulmaya devam edilen bloklarla köprü ayakları, ilerleyen günlerde yükseltilecek. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak, 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart’ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşı’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.