“1915 Çanakkale Köprüsü, tedarik zincirinde önemli bir halka olacak”

Star Gazetesi 19 Mart 2022 Cumartesi 09:07 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 09:47

1915 Çanakkale Köprüsü ile zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon avroya ulaşacak.

Projenin hedeflenen tarihten 1,5 yıl önce açılması da ekonomiye 628 milyon avro katkı sağlanmış oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun gayrisafi yurt içi hasılaya etkisinin 2.4 milyar avro, üretime etkisinin ise 5.4 milyar avro olması bekleniyor.

Ayrıca dev projenin yıllık 118 bin kişiye de istihdam sağlaması hedefleniyor.

Düzce Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve İktisat Profesörü Ayfer Gedikli ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'ye kazandırılmasının ülke ekonomisine katkılarını konuştuk.

"EKONOMİMİZE KATKISI TANIMLANAMAYACAK DÜZEYDE, ÇOK BÜYÜK VE KAPSAMLI"

Köprünün trafiğe açılmasının lojistik imkânların güçlenmesi için bir fırsat sağlayacağını belirten Gedikli, "Bu tip yolların, köprülerin ve diğer ulaşım kanallarının ekonomiye katkısı, sadece yerelle tanımlanamayacak düzeyde, çok büyük ve kapsamlı oluyor. Çünkü bu tür ulaşım kanallarının ülke içinde sağlayacağı avantajlar yanında küreselleşen dünya sistemi içerisinde artık hem yerelin hem başka ülkelerle ve bütün dünyayla iletişim sağlanmasında, ulaşım kanallarının sağlanmasında ve ulaşım kanallarının birbirine bağlanmasında çok güçlü imkânlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

"ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYACAK"

Birçok ticari güzergâhı birbirine bağlayan köprülerden bir tanesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kullanıma sunulmasının ardından, 1 buçuk saatlik yolculuk 6 dakikaya düşecek.

Deniz taşımacılığının büyük zaman kaybına yol açtığını belirten Gedikli, "Mütevazı botlarla ya da feribotlarla yapılan deniz taşımacılıkları çok ciddi zaman kaybına ve ulaşımla ilgili ciddi gecikmelere sebep oluyordu. Özellikle bayram ve özel günlerde yaşadığımız büyük tıkanıklıklar, kilometrelerce devam eden kuyruklar ciddi manada ulaşımla ilgili bir takım sıkıntıların yaşanmasına sebep oluyordu. Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde, ulaşımın çok daha süratli sağlanması önemli bir avantaj sağlayacak. Bu durum mal ve hizmet transferlerinin daha da güçlenmesini sağlarken, zamandan tasarrufun da sağlanmasına neden olacak. Zamandan tasarrufla beraber yakılan akaryakıtın ve tüketilen enerji miktarında da çok ciddi bir tasarruf sağlamış olacak." dedi.

"TURİZME KONFOR GETİRECEK"

Turizmi de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan İktisat Profesörü Gedikli, "ulaşım kanallarının bu kadar güçlü ve zengin olması doğal güzellikleri son derece fazla olan ülkemizde, özellikle turistik aktiviteler için ziyaretçiler açısından ulaşım destinasyonlarına büyük bir konfor sağlayacak. Bölgeler arasındaki turistik geçişkenliğin de sağlanmasına sebep olacak." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRİNİ SAĞLAMLAŞTIRACAK"

Pandemi ve Rusya-Ukrayna Krizi dolasıyla zarar gören uluslararası tedarik zincirinin bu köprü sayesinde onarılacağını belirten Gedikli, "Öncesinde pandemi, arkasından gelen Rusya-Ukrayna Krizi dolayısıyla inanılmaz şekilde darbe gören uluslararası tedarik zincirinin, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu şekilde huzurlu ve çok süratli bir şekilde kullanıma sunulması, tedarik zincirinde önemli bir halkanın güçlü bir şekilde sağlamlaştırılmasına, mal ve hizmet tedarikinde lojistik desteklerde müthiş bir konforun sağlanmasına da önemli bir katkı sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Star Gazetesi