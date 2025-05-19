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Ekonomi

1970'lerden kalma kalıpları çöktü: Türkiye'nin yükselişi bizi düşündürmeli

1970'lerden kalma Türkiye'nin geri kalmış bir ülke olduğu doktrininin çöktüğünü dile getiren Yunan basını, 'Türkiye'nin jeopolitik yükselişi bizi düşündürmeli' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi19 Mayıs 2025 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
1970'lerden kalma kalıpları çöktü: Türkiye'nin yükselişi bizi düşündürmeli
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Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırmasına ve İstanbul'da yürütülen Rusya-Ukrayna barış görüşmesine atıfta bulunan Yunan basını 2025'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılı olduğunu yazdı.

TÜRKİYE İÇİN ZAMAN DEĞİŞTİ

20 yıl önce her şeyin tamamen farklı olduğunu, zamanın değiştiği vurgulanan analiz yazısında Türkiye'yi savunma sanayiinde ortak olarak isteyen tek büyük Avrupa ülkesinin İtalya olmadığı ifade edildi.

"ERDOĞAN, ULUSLARARASI ALANDA ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alanda çok yetenekli bir oyuncu olduğunu kanıtladığı kaydedildi.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKE

Türkiye'nin 86 milyonluk nüfusu, 1 trilyon doları aşan Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) ve savunma sanayisiyle büyük ve önemli bir ülke olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN GERİ KALMIŞ BİR ÜLKE OLDUĞU DOKTRİNİ ÇÖKTÜ!

Analizde, "Türkiye'nin jeopolitik yükselişi şimdi yaşanan bir şey değil, uzun yıllardır yaşanan bir şey. Ve bizi düşündürmeli. Çünkü dış politikamızın egemen doktrinleri, Türkiye'nin 35 milyonluk nüfusuyla, tarıma dayalı ve geri kalmış bir ülke olduğu 1970'lerden kalmadır. Nüfus ve GSYH'sı bizden % 40 daha büyük. Hala aynı kalıplarda hareket ediyoruz ama zaman bizim lehimize işlemiyor. Türkiye kurtuldu. Şimdi acilen yeni bir stratejiye ihtiyacımız var." ifadeleri yer aldı.

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