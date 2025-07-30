ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 2'ye karşı 9 oyla alındığı bildirildi. 2 üye 25 baz puanlık indirime gidilmesi yönünde oy kullandı. Böylece 1993'ten bu yana ilk kez 1'den fazla üye alınan kararı desteklemedi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın söz konusu karara karşı oy kullandığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu belirtildi.

Fed'in açıklamasında, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemeye devam etse de son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetin büyümesinin ılımlı hale geldiğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği ve iş gücü piyasası koşullarının sağlamlığını koruduğu aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun ise bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilerek, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin de yüksek seyrini sürdürdüğü kaydedildi.

FAİZ İNDİRİMLERİNE OCAK AYINDA ARA VERİLMİŞTİ

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart, mayıs ve haziran aylarındaki toplantılarında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak haziranda yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kaydedilmişti.