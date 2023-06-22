İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2023 Perşembe / 4 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5712
  • EURO
    25,9232
  • ALTIN
    1461.17
  • BIST100
    5216.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde! Avrupa'nın en büyüğü böyle görüntülendi
Ekonomi

2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde! Avrupa'nın en büyüğü böyle görüntülendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), yamaç paraşütü pilotu tarafından aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 12:39 - Güncelleme:
2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde! Avrupa'nın en büyüğü böyle görüntülendi
ABONE OL

Kurulumuna Ocak 2020'de başlanan Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES, martta tam kapasite elektrik üretimine başladı.

Santral, 1350 megavatlık bir kurulu gücüyle 2 milyondan fazla nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, büyüklüğüyle dikkati çeken santral üzerinde yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

Uçuşu aksiyon kamerasıyla kaydeden Ulutaş, AA muhabirine, bölgede uygun hava şartlarında eğitim ve antrenman uçuşları yaptıklarını söyledi.

Acıgöl yakınındaki Göktepe Uçuş Pisti'nden kalkış yaptığını anlatan Ulutaş, "Karapınar, uçmak için mükemmel bir yer. Karapınar GES'te güneş ışıklarını denizden yansır gibi yakamoz şeklinde görüyoruz. Her bölgeden göründüğü için de buranın simgesi haline geldi. 2 bin 700 metreden görüntüledim. İki saatlik bir uçuştu." diye konuştu.

- "2 MİLYON KİŞİNİN EVSEL ELEKTRİK İHTİYACINI BURADAN KARŞILIYORUZ"

Kalyon Enerji İşletmeler Direktörü Burak Doğru da santralin 20 milyon metrekare arazi üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Santralin 3 ana parselde enerji üretimine devam ettiğini aktaran Doğru, şöyle konuştu:

"3 milyon 256 bin panelimiz var. Bu panellerin hepsi Kalyon PV Fabrikasında yüzde 80'nin üzerinde yerlilikle üretildi. Burada taş bir nevi panele dönüştürüldü ve buraya getirildi. Yaklaşık iki buçuk senede de bu kurulum tamamlanarak hizmete girdi. Santralde 1350 megavatlık kurulu güç var. Yılda yaklaşık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Temiz bir enerji. Yenilenebilir enerji kaynağı ve böylelikle de konvansiyonel sistemler yerine bu kaynağı kullandığımız için yıllık 1,5 milyon tondan fazla karbondioksit salınımının da önüne geçiyoruz. Böylelikle doğaya da katkı sunuyoruz. Vasıfsız arazide büyük bir yatırımla elektrik üretme noktasına getirdik ve ülkemize fayda sağlıyoruz."

  • Konya
  • elektrik
  • güneş enerji
  • Karapınar Güneş Enerjisi Santrali

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.