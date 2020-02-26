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Ekonomi

Yeni emekliye ikramiye müjdesi: 2 bin lirayı ceplerine koyacaklar

Biner lira bayram ikramiyesinden, yeni emekliler de yararlanacak. 18 Mayıs'tan önce emekli aylığı bağlananlar, bu yıl 2 bin lirayı cebine koyacak. Şartları tamamlayanların en geç Nisan'da emeklilik dilekçesi vermesi önemli.

26 Şubat 2020 Çarşamba09:07 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 09:10

EMEKLİLER kadar emekli adayları da bayram ikramiyesi heyecanı yaşıyor. Bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenecek ikramiyeden, yeni emekliler de yararlanacak. 

YASA NE DİYOR? 

Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alıyor olmak gerekiyor. Bu yılki toplam 2 bin liralık ödemeyi almak için Ramazan Bayramı ikramiyesinin verileceği tarihe kadar emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs’ta kutlanacak. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 18-22 Mayıs arasında yatırılacak. Bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar, bu yıl 2 bin liralık ödemeyi cebine koyabilecek. Bunun için şartları tamamlayanların, en geç Nisan sonuna kadar emeklilik dilekçesini vermesi önemli. 

TARİHLERE DİKKAT! 

 Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme tarihinden sonra ancak 27-30 Temmuz arasında verilmesi beklenen ikinci ödemeden önce emekli aylığı bağlananlar ise bu yıl bin lira ikramiye alabilecek. Emekli aylığı Temmuz’daki ikramiye ödemesinden sonra verilmeye başlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

BAŞVURUYA GEREK YOK

18-22 Mayıs’a kadar emekli, ölüm ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlananlar bu yıl iki kez ikramiye alacak. Ödemeden yararlanmak için başvuruya gerek olmayacak.

(Takvim)

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