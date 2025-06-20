Bakan Kacır, ilçedeki tarihi Taşhan'da düzenlenen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı projeleri imza töreninde, Şebinkarahisar'a kazandırdıkları 3 projenin imzalarını attıklarını ifade etti.

Projelerin maliyetinin yaklaşık 12,5 milyon lira olduğunu belirten Kacır, "Projelerle hem tarımda makine altyapısının gelişmesine hem de sulama imkanlarının daha ileri düzeylere taşınmasına imkan sağlayacağız." dedi.

YENİ OSB İLE 2 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFİ

Kacır, Giresun'un 5. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) yaklaşık 750 bin metrekare büyüklükte Şebinkarahisar'da kurduklarını vurgulayarak "Şebinkarahisar OSB'de inşallah 40'a yakın fabrikada 2 bine yakın hemşehrimizin istihdam edilmesini amaçlıyoruz. Bunu başardığımızda bu topraklar, bu bölge yeniden cazibe merkezi haline gelecek." diye konuştu.

Bunu hayata geçirdiklerinde uzun yıllardır batıya göç veren bölgenin yeniden kendi evlatlarını kazanma imkanına sahip olacağının altını çizen Kacır, "Özellikle buradaki tarımsal altyapının katma değerli ürünlere dönüşmesi, kurduğumuz altyapılarla, Eğribel Tüneli ile limanlara erişmesi ve bütün dünyaya ihraç edilebilmesine gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kacır, projelerde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

ÜÇ PROJEYE İMZA: SULAMA, TARIMSAL MEKANİZASYON VE CEVİZ ÜRETİMİ

Konuşmanın ardından, "Şahinler Köyü Sulama Rehabilitasyonu", "Şebinkarahisar İlçesi Tarımsal Makine Altyapısının Güçlendirilmesi", "Ceviz Üreticilerinin Desteklenmesi" projelerinin protokolü Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalandı.

Bakan Kacır, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk'ü ziyaret etti, ardından OSB arazisinde incelemelerde bulundu.

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