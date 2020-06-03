2. el araba kredisi nasıl hesaplanır? 2. el taşıt kredisi hesaplama tablosu

03 Haziran 2020 Çarşamba 18:26 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 18:26

İkinci el araba satın almak için 2. el taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Yeni kredi destek paketi açıklandı. Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi. Bunun üzerine 2. el taşıt kredisi çekmek isteyen vatandaşlar 0.82 faiz oranlı kredi hesaplama tablosunu araştırmaya başladı. 2. el taşıt kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte 2020 Kredi destek paketi geri ödeme için 0.82 oranla 2. el araba kredisi hesaplama tablosu ve 2. el taşıt kredisi için en düşük faizli kredi destek paketinin tüm detayları...

2. el taşıt kredisi hesaplaması ile geri ödeme planı çıkarabilir, vadesini belirleyerek ne kadar zamanda geri ödeyeceğinizin kararını verebilirsiniz. Yeni kredi destek paketi şartları karşılandığı taktirde; Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi destek paketinden yararlanabilirsiniz. Destek paketi kapsamında konut kredisi, ev eşyası, çeyiz ve taşıt kredisinde düşük faizli uzun vadeli kredi sağlanacak. Peki 2. el taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? 0.82 faiz oranıyla taşıt kredisi hesaplama ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'de üretilen araçlardan alacak vatandaşlar için de, geçtiğimiz yılın sonunda başlatılan kampanya gibi yeni bir kampanya başlatıldı. Türkiye'de üretimi yapılan otomobiller için destek kredisi alınabilecek.

0.82 TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA (ÖRNEK TABLO)

İkinci el araçlar için verilen 0.82 faiz oranıyla 50 bin lira taşıt kredisi çeken bir kişi 60 ay vade ile toplamda 66.442,64 TL geri ödeyecek.

İkinci el araçlar için verilen 0.82 faiz oranıyla 30 bin lira taşıt kredisi çeken bir kişi 60 ay vade ile toplamda 39.865,58 TL geri ödeyecek.

2. EL TAŞIT KREDİSİ 0.82 FAİZ ORANLI

Yeni kredi destek paketine göre sıfır km otomobil alacaklar yüzde 0.49-0.69 aralığında faizle, 2. el otomobil alacaklar ise yüzde 0.82 faiz ile kredi çekebilecekler.

150 BİN LİRAYA KADAR TAŞIT KREDİSİ ÇEKİLEBİLECEK

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

İkinci el otomobil için 100 bin TL, 48 ay vadeli, yüzde 0.82 faizli kredi çektiğinizde ise aylık ödemeniz 2 bin 624 TL oluyor. 4 yılın sonunda 26 bin 475 TL faiz öderken toplamda da 126 bin 475 TL olarak bankaya ödeme yapmış oluyorsunuz…

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşıt kredisi için başvuruları 5 Haziran cuma günü başlayacak.

KONUT VE TAŞIT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?

KREDİ VERİLEN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE GÜNCEL FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ