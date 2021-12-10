Milliyet 10 Aralık 2021 Cuma 09:02 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 09:02

Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışını yeniden düzenliyor. Yönetmelik taslağına göre ikinci el araç alım satımında elektronik sistem kullanımı genişletilecek. Satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak sistemle havale ve EFT ile ödeme de mümkün olacak.

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, ikinci el oto satışında yetki belgesi verilmesinde aranan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunması şartı kaldırılırken, konkordato başvurusu yapan işletmeler de yetki belgesi başvurusunda bulunabilecek. Düzenlemeyle, yetki belgesi için istenen lise mezuniyeti şartı da ilköğretime indiriliyor.

EŞ ZAMANLI DEĞİŞİM

Milliyet'in haberine göre, Taslakla, ikinci el araç alım satımında elektronik sistem kullanımı da genişletilecek. Mevcut uygulamada, sadece ödemenin nakit yapılması halinde taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistem devreye girerken, yeni düzenlemeyle havale, EFT yöntemleriyle ödemeler de elektronik sistem üzerinden yapılabilecek.

İkinci el oto satışında özellikle EFT talimatları üzerinden dolandırıcılık olayları yaşanıyor. Alıcı görünümündeki dolandırıcılar, araç bedeli kadar EFT talimatını verdikten sonra, talimat belgesini satıcıya göstererek aracın devralıyor, sonra da EFT talimatını iptal ediyor ve kayıplara karışıyor. Yeni düzenlemeyle bu tip dolandırıcılıkların da önüne geçilebilecek.

İkinci el otomobil alım satımındaki elektronik sistem ile alıcının elindeki para, önce emanet hesabına aktarılıyor, işlem bitinceye kadar bloke oluyor. Aracın noterdeki devir işleminin sonuçlandırıldığı bilgisinin aktarılmasıyla para, satıcının hesabına iletilerek satış tamamlanıyor.

10 GÜN ÖNCEKİ EKSPERTİZ RAPORU GEÇERLİ OLACAK

Taslakta yer alan bir diğer düzenlemeye göre, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde ekspertiz raporu alma zorunluluğu da 10 güne çıkarılacak.

Düzenlemeyle yönetmeliğe aykırılıktaki para cezası yerine "bir defaya mahsus" uyarı geliyor. Taslağa göre bakanlık, ikinci el oto alım satışı yönetmeliğe aykırı hareket edenleri, ekonomik durumu ve ödeme güçlüğü içinde bulunup bulunmadığını da dikkate alarak, para cezası vermeden önce bir defaya mahsus olmak üzere uyarabilecek.