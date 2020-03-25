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Ekonomi

2 kamu katılım bankasından ''İşe Devam Finansman Desteği''

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için 'İşe Devam Finansman Desteği'ni hayata geçireceğini duyurdu.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 16:24 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 16:24
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2 kamu katılım bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, yeni finansal destek adımlarını devreye aldı.

Sorumluluk bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecek. Bu kapsamda 2 kamu katılım bankası tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Finansman Desteği" hayata geçirilecek.

- FİNANSMAN ŞARTLARI

Açıklamaya göre, söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

Finansman desteğini kullanacak firmalar için şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranacak.

Teminat eksiği bulunan firmaların finansmana erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilecek. Finansman desteği, 6 ay anapara ve kar payı ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık finansman oranı yüzde 7,5 olacak.

Bankalar, yarından itibaren talepleri kabul etmeye başlayacak.

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