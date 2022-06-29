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Ekonomi

2 lira 50 kuruş sonrası motorine bir indirim daha!

Dövizdeki sert düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Motorindeki 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından 84 kuruşluk bir indirimin daha yapılacağı öğrenildi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 09:21 - Güncelleme:
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşün ardından, 29 Haziran 2022 itibariyle motorinde 2 lira 50 kuruşluk bir indirim meydana gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.

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