İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaklaşık 5 ay önce Büyükçekmece'de cep otogarı açılmıştı. Açılan cep otogarı ile Trakya illerine giden minibüslerin tek çatı altında toplanacağı öngörülmüştü.

Otogara taşınan 15 firmadan yalnızca 3 tanesi bugün faaliyete devam ederken yüksek kira, otogara giriş çıkış ücreti ve alan darlığı nedeniyle zarara girdiklerini ayrıca çevrede aynı işi yapan firmaların korsan taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle bugün, firma sahipleri tarafından basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamalarda, 80 bin lira artı KDV'den başlayan ücretlerin çokluğu, kafeteryanın fiyat pahalılığının yolcuları da zorladığı söylenildi.

Firma sahiplerinden Rasim Pakır, "Cep otogarını oluşturmak için biz talep etmiştik. Bu talep sonrası buranın yapılacağı söylenildi. Sonrasında bizi topladılar toplantı gerçekleştirdiler. Bize gittiğimizde 'daha kurumsal hale geleceksiniz. Biz bu otogara sizler için yaptık. Buraya gelip ihale ile yazıhane alacaksınız' denildi. Dışarıda başka firma kalmayacak denildi. Bütün firmalar buraya gelecek denildi.

İhale bedeli 2 metre kare yer 75 bin lira + KDV'den başladı. 190 bin liraya kadar çıktı. Kapı çıkışları 550 lira bugün Esenler Otogarı'da böyle değil. Esenler otogarında bile 260 metrekare bir yazıhane 50 bin lira. Burada bir cep otogarı olması rağmen buranın kirası 100 bin liradan başlıyor. Araç giriş çıkışları da 550 lira. Bu belediyenin yapmış olduğu otogarlarda insanlara daha ucuz çayını kahvesini kekini vesaire vermek amaçlı bir yer kurar. 1 çay 80 lira. Bir yolcu bunu nasıl içecek. 1 su 50 lira. Bunu nasıl içecek biz bu yüzden burada ciddi bir zarara uğradık" dedi.

"BELEDİYE BU KONUDA ESNAFINA YARDIMCI OLMUYOR"

Bazı firmalara tahliye kararı çıktığını söyleyen Pakır, "Kendileriyle görüştük biz bütün firmalarla, korsanlar ayıklanacak. Belgeli olan firmalar buraya gelecek. Maalesef bunu getirmediler. Gelen firmalarda burada rekabete başladı. Buradaki esnaf çok zor ve mağdur durumda. Tahliye kararları yazılmış. Kiralar 100 bin lira ödeyemiyoruz. Otogarda 1 tane yolcu yok. Burada açıklama olacağı için bazı firma sahipleri ile şoför arkadaşlar burada.

Belediye bu konuda esnafına yardımcı olmuyor. Biz kiraları kapı çıkışlarını veremiyoruz. Bundan dolayı zor durumda esnafımız. Bizler de zor durumdayız. Dışarıda korsan faaliyet gösteren firmalara da göz yumuluyor. Bize sözleri vardı. Beykent bölgesindeki firmaları da getireceklerdi. Maalesef 5 ay geçti gelmedi" diye konuştu.

Başka bir firma sahibi olan Ahmet Timur ise, "Diğer firmalar buraya gelmiyorlar. Korsan taşımacılık yapıyorlar. Normalde otogar üzerinden kalkmaları gerekirken onlar, benzin istasyonları ve E-5 kenarlarından kalkıyorlar. Herhangi bir çıkış belge göstermiyorlar. Biz bunların bir an önce iyileştirilmesini istiyoruz. Biz defalarca müracaat ettik. Maalesef kimse buraya karışmıyorlar. Bizlerde çok mağduruz. Mağdur olan 3-4 firma geldik" şeklinde konuştu.