2 milyon dolarlık yatırımla kuruldu! İlçe için üretiyorlardı, talep yağıyor

Girişimci Temel Erkan ve Yahya Şenkal, hava, deniz ve kara ulaşım ağına yakınlığı nedeniyle gün geçtikçe gördüğü talep artan Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaptıkları yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırımla, ilk etapta 30 kişiye iş imkanı sundu.

Toplam 3 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip fabrikada talep doğrultusunda günde bin 500 palet üreten Erkan ve Şenkal'ın hedefi üretimle birlikte çalışan sayısını da artırmak.

- İLÇE İÇİN ÜRETİME BAŞLADILAR HER YERDEN TALEP GELMEYE BAŞLADI

Fabrika ortaklarından Temel Erkan, AA muhabirine, piyasada oluşan talep doğrultusunda ahşap palet üretimi işine girdiklerini söyledi.

Fabrikayı tamamen öz kaynakları ile kurduklarını anlatan Erkan, şöyle devam etti:

"Ortağım ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde piyasada ciddi bir ihtiyaç olduğunu gördük. Bunun üzerine palet üretimine karar verdik. Havza OSB ulaşım imkanları bakımından merkezi bir konumda olduğu için burayı tercih ettik. Öncelikli hedefimiz Havza OSB'de üretim yapan fabrikalardı ama birçok ilden gelen talepler ile birçok yere palet göndermeye başladık. İşletmemizi tamamen öz kaynaklarımız ile kurduk ve yaklaşık 2 milyon dolara mal oldu." dedi.

Erkan, özellikle sanayinin yoğun olduğu illerden talep geldiğini aktardı.

Ortaklardan Yahya Şenkal ise ülkenin büyük, küçük demeden yapılacak yatırımlarla büyüyeceğini ifade ederek, "Şu an imalatta 28 kişi istihdam ediyoruz. Toplam 30 kişi çalışıyor. Tam kapasite çalıştığımızda 60 kişi çalışan sayısına ulaşacağız. İnşallah birkaç ay içinde bu sayıyı bulacağız. Fabrikamız iki ay önce imalata başladı. Tam kapasiteye ulaştığımızda günlük 3 bin 500 ila 4 bin palet üretimini yakalayacağız inşallah." diye konuştu.

Her firmadan farklı ölçülerde palet talebi geldiğini anlatan Şenkal, talepleri en iyi şekilde karşılamaya çalıştıklarını, hedeflerinin daha çok insana iş imkanı sunmak olduğunu sözlerine ekledi.