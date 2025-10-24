İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9773
  • EURO
    48,9044
  • ALTIN
    5510.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 2 milyon vatandaş güvenli yuvalara yerleşecek... Bakan Kurum: Yüzyılın konut projesini başlatıyoruz
Ekonomi

2 milyon vatandaş güvenli yuvalara yerleşecek... Bakan Kurum: Yüzyılın konut projesini başlatıyoruz

Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Hedeflenen konut sayısıyla Yüzyılın Konut Projesini, 500 bin sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz; 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve dayanıklı yuvalara kavuşturuyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA24 Ekim 2025 Cuma 14:54 - Güncelleme:
2 milyon vatandaş güvenli yuvalara yerleşecek... Bakan Kurum: Yüzyılın konut projesini başlatıyoruz
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Bugün biz bu alanda konuşurken, 81 ilimizde kentsel dönüşüm projelerimiz hız kesmeden devam ediyor.

Deprem bölgesinde görev yapan 200 bin emekçi kardeşimiz, saatte 23 konutu teslim ediyor.

Hedeflenen konut sayısıyla "Yüzyılın Konut Projesi" ni, 500 bin sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz; 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve dayanıklı yuvalara kavuşturuyoruz.

Yüzbinlerce yeni yuva kurmaya, Türkiye'nin yegane umudu olmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi bu projemizde de kardeşlerimize yuvalarını teslim edeceğiz

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.