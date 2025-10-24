Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Bugün biz bu alanda konuşurken, 81 ilimizde kentsel dönüşüm projelerimiz hız kesmeden devam ediyor.

Deprem bölgesinde görev yapan 200 bin emekçi kardeşimiz, saatte 23 konutu teslim ediyor.

Hedeflenen konut sayısıyla "Yüzyılın Konut Projesi" ni, 500 bin sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz; 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve dayanıklı yuvalara kavuşturuyoruz.

Yüzbinlerce yeni yuva kurmaya, Türkiye'nin yegane umudu olmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi bu projemizde de kardeşlerimize yuvalarını teslim edeceğiz