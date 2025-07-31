Bugüne kadar belirli aralıklarla uzatılan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre bugün akşam doluyor.

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce 4 kez uzatılmasına rağmen hâlâ 2 milyon kişinin ehliyetini yenilemediği belirtiliyor. Şayet bugün dolan süre uzatılmazsa bu kişiler B sınıfı yeni ehliyet için 7 bin 438 lira ödeyecek. Çünkü 2016 öncesi verilen eski tip sürücü belgeleri 1 Ağustos itibarıyla geçersiz sayılacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücülere ayrıca yakalandığı takdirde 12 bin 978 TL'ye kadar para cezası uygulanacak. Böylece eski ehliyetli sürücünün ödeyeceği fatura ceza ve yenileme birlikte hesaplandığında 20 bin 416 TL'yi bulacak. Oysa ehliyetin yenilenmesi için bugün mesai bitimine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi yeterli oluyor.

10 YILDIR KONUŞULUYOR

Eski tip ehliyetler 1 Ocak 2016'dan itibaren yenilenmeye başlandı. Daha sonra 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan belgelerin 31 Aralık 2020'ye kadar kullanılabileceği duyuruldu. Bu süre daha sonra belirli aralıklarla uzatıldı. İlk olarak 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2022'ye, sonrasında da 31 Aralık 2024'e çekildi. Son olarak 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını bildirdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 28 Temmuz itibarıyla 2 milyon 482 bin 461 kişinin henüz ehliyetini yenilemediğini duyurdu. Son 3 günde harcanan yoğun mesaiye rağmen bu sayının ancak 2 milyona inmiş olabileceği belirtiliyor.

SON GÜN KUYRUĞU

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların işlemlerini sorunsuz tamamlayabilmesi için belirli aralıklarla hatırlatmalar yaparak son güne bırakmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak bu uyarılara rağmen birçok vatandaş, son günlerde nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN KÖYLERE ÇIKTILAR

Bazı illerde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara mobil araçla kimlik ve yeni tip sürücü belgesi hizmeti sunuyor. Kocaeli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü de Kasım 2024'ten bu yana kırsal bölgeleri gezerek 3 bin 500'e yakın vatandaşın işlemi tamamlandı. Kocaeli Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser, ehliyet yenileme süresinin azalmasıyla başvuruların arttığını, bundan dolayı hafta sonları da hizmet verdiklerini aktardı. Eser "Gittiğimiz köyde muhtarımız çevre köylere haber vererek o köyde toplanma merkezi oluşturuyor." diye konuştu.