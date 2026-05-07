Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malıköy Başkent OSB'deki Entegre fabrikasında düzenlenen G12R TOPCONPlus üretim tesisinin açılışında konuştu.

Ar-Ge kültürünün özel sektör firmaları tarafından benimsenmesini sağlayarak ve nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak Türkiye'nin küresel üretimin merkez üsleri arasına taşındığını belirten Bakan Kacır, "İmalat sanayi katma değerimizi 23 yılda 41 milyar dolardan 246 milyar dolara taşıdık. Oluşturduğumuz güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısının neticesinde milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 18 bin doları aştı. Elde ettiğimiz tüm bu kazanımları sürdürülebilir ve sürekli kılmak, kritik ve stratejik tüm sektörlerde tam bağımsızlığımızı tahkim etmek öncelikli hedefimizdir.

Bölgemizde yaşanan gelişmeler, enerji güvenliği hususunda hükümetimizin aldığı tedbirlerin ve çok boyutlu stratejilerimizin ne denli isabetli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bunun yanında ihracatının yüzde 40'tan fazlasını Avrupa Birliği'ne gerçekleştiren bir ülke olarak Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyumlu bir yeşil dönüşüm alt yapısını ivedilikle tesis etmek, sürdürülebilir kalkınma adına öncelikli amaçlarımızdan biri" diye konuştu.

"GÜNEŞ SANTRALLERİNE YÖNELİK 895 MİLYAR LİRA YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Bakan Kacır, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Son yıllarda hayata geçirdiğimiz atılımlarla yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 62'nin üzerine çıkardık. Güneş enerjisinde kurulu gücümüz 26 GW'a yaklaştı. Bakanlık olarak 2012'den bu yana güneş santrallerine yönelik 895 milyar lira yatırımın önünü açtık. Ülkemiz özellikle son yıllarda güneş paneli üretiminde büyük bir atılım gerçekleştirerek Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü konuma erişti. Güneş paneli üretiminde ingottan panele kadar değer zincirinin tüm halkalarında üretim yetkinliğine sahibiz. Güneş paneli imalatı için 2012 yılından bu yana toplam yatırım tutarı 151,5 milyar liraya ulaşan 134 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. TÜBİTAK eliyle son 23 yılda güneş enerjisi alanında 756 projeye, bin 397 bilim insanı ve gencimize 7 milyar lira destek verdik. Ülkemizin Ar-Ge altyapısını güçlendirmek amacıyla kurulan ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ulusal araştırma merkezlerimiz arasına dahil ettik."

"ÜLKEMİZ EN AZ 5 ÜRETİM TESİSİYLE YILLIK 20 GİGAVATIN ÜZERİNDE GÜNEŞ HÜCRESİ ÜRETİM KAPASİTESİNE ERİŞECEK"

Teşvik programı HIT-30'da güneş hücresi üretimine de yer verdiklerini söyleyen Kacır, "Başlanan yatırımlar tamamlandığında ülkemiz en az 5 üretim tesisiyle yıllık 20 gigavatın üzerinde güneş hücresi üretim kapasitesine erişecek. Bu yatırımlarla sadece 2035'e kadar ülkemizde kurulacak 55 GW büyüklüğündeki güneş santralleri için katma değerli üretim yapmakla kalmayacak, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ihracat pazarlarında da önemli bir oyuncu olacağız. Tabii ülkemizin yenilenebilir enerji vizyonunun en somut ve en görkemli nişanelerinden biri, Kalyon PV'nin ürettiği güneş panellerinin kullanıldığı Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralidir. Bin 350 MW kurulu gücüyle Avrupa'nın en büyük santrali olan bu yatırım, Türkiye'nin yenilenebilir enerji atılımındaki iddiasını ortaya koydu. Karapınar'ı adeta bir enerji denizine dönüştüren bu devasa tesis, sadece enerji üreten bir santral değil, aynı zamanda ülkemizin güneş enerjisi teknolojilerindeki yetkinliğini besleyen kritik bir üs konumundadır" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, açılışı yapılan G12R TOPCONPLUS üretim tesisinin fotovoltaik hücrelerde enerji kayıplarını azaltarak daha yüksek verim sağlayan yeni nesil bir teknolojiye sahip olduğunu belirtti. Tesisin zorlu çevresel şartlara karşı dayanıklılığı ve uzun ömürlü performansıyla öne çıktığını ifade eden Kacır, yatırım sayesinde hücre üretim kapasitesinin 1 GW'tan 2,1 GW'a yükseldiğini söyledi. Kacır, söz konusu yatırımın Milli Teknoloji Hamlesi açısından önemli bir kazanım ve yeşil dönüşüm sürecinde kritik bir adım olduğunu vurgulayarak, yüksek teknoloji odaklı tesisin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla proje bazlı yatırım teşviki kapsamına alındığını kaydetti.