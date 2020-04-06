20 yaş altı çalışma izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi başvuru sayfası

06 Nisan 2020 Pazartesi 11:37 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 11:37

20 yaş ve altı çalışanlar, koronavirus tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararından muaf tutulacak. 20 yaş altı çalışanlar, 'Sosyal Güvenlik Belgesi nasıl ve nereden alınır? Çalışma izin belgesi nasıl alınır?' sorusunun cevabını araştırıyor. 18-20 yaş arasında olup çalışanlar, sosyal güvenlik belgesiyle işine gidebilecek. Peki 20 yaş altı çalışanlar için izin belgesi nasıl alınır? Sosyal Güvenlik Belgesi e-Devlet başvuru sayfası

60 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 yaş ve altındaki gençlere de sokağa çıkma yasağı geldiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından 20 yaş altında olanlar arasında en fazla merak edilen konu çalışmak zorunda olan 20 yaş altında olanların durumu oldu.

ÇALIŞAN GENÇLER MUAF TUTULDU

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı gençlerle ilgili ek bir genelge yayınlandı. 18-20 yaş arasında olup, düzenli bir işte çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

SOSYAL GÜVENLİK BELGESİ GÖSTERMEK ZORUNDALAR

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan 18-20 yaş arası gençler ve mevsimlik işçiler istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak olan Çalışma izin belgesini yanlarında bulundurmak ve e-Devlet'ten aldıkları Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi'ni denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacak.

ÇALIŞMA İZNİ (SOSYAL GÜVENLİK BELGESİ) BAŞVURU SAYFASI

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgede 18 ile 20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını bildirdi.



Genelgede yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar ilgili bakanlıklar, valilikler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alındığı hatırlatıldı.

Son olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 Nisan'da valiliklere "şehir giriş/çıkış tedbirleri ve yaş sınırlaması" ile ilgili genelge gönderildiği ve bazı yeni tedbirlerin alınarak uygulanmaya başlanıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda 1 Ocak 2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi.

Tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18 ile 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, genelgede şu şekilde yer aldı:

"Buna göre, doğum tarihi 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2002 tarihleri arasında (18 ile 20 yaş aralığında) olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 3 Nisan 2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 3 Nisan 2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.

Bu istisnalar, 1 Ocak 2002'den sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak."

e-DEVLET GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ