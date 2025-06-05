Gana hükümeti, Jubilee ve TEN petrol sahalarının lisanslarını 2040'a kadar uzatmak için 2 milyar dolarlık yeni bir mutabakat zaptı imzaladı.



Gana Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümet, ülkenin önemli petrol sahaları Jubilee ve TEN için üretim ruhsatlarını 2040'a kadar uzatmak üzere Tullow Oil, Kosmos Energy, PetroSA, GNPC ve Explorco ortaklığıyla 2 milyar dolarlık bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

Enerji Bakanı John Abdulai Jinapor, anlaşmanın ülkenin enerji sektörü açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Anlaşmanın sadece petrol üretiminin devamı olmadığının altını çizen Jinapor, anlaşmanın altyapı ve istihdamın gelişmesine de imkan sağlayacağını vurguladı.

Anlaşma kapsamında, 2040'a kadar toplamda 20 yeni kuyunun açılması ve 2 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyor.



Ayrıca anlaşma ile doğal gaz arzının artırılması, fiyatların düşürülmesi de öngörülüyor.



Bu kapsamda Gana Ulusal Petrol Şirketi (GNPC) ve Petrol Komisyonu personeline yönelik yeni eğitim programları da verilecek.