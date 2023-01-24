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Ekonomi

20 yıl önce keşfettikleri petrolü çıkacaklar! Ülke tarihinde ilk

Uganda, yaklaşık 20 yıl önce keşfettiği petrol rezervlerini ilk kez bugün çıkarmaya başlayacak.

AA24 Ocak 2023 Salı 12:02 - Güncelleme:
20 yıl önce keşfettikleri petrolü çıkacaklar! Ülke tarihinde ilk
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Uganda tarihinde ilk kez petrol üretimine başlıyor.

Uganda Petrol İdaresi'nden (PAU) yapılan açıklamada, Kingfisher petrol sahalarındaki petrol kuyularında sondaja başlanacağı kaydedildi.

Üretim başlangıç programına Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve çok sayıda hükümet yetkilisi katılacak.

Ülkede keşfedilen 2 petrol sahasından biri olan Kingfisher, Albert Gölü yakınlarında bulunuyor.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından işletilen Kingfisher sahası dışındaki Tilenga petrol sahası da Fransız TotalEnergies tarafından işletiliyor.

Uganda hükümeti, petrol rezervlerini Tanzanya kıyısına taşıyacak Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı'nın (EACOP) inşasını geçen hafta onaylamıştı.

Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günlük 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor.

Ülkenin 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahminleri yapılıyor.

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