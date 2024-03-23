20 yıl önce keşfettikleri petrolü ihraç etmeye başladılar

Uganda, yaklaşık 20 yıl önce keşfettiği petrol rezervlerini ihraç etmeye başladığını duyurdu.
Uganda Ulusal Petrol Şirketinden (UNOC) yapılan açıklamada, bazı ülkelere petrol ihracının başladığı belirtildi.
Açıklamada, ilk petrol ihracatının Tanzanya'ya gerçekleştirildiği kaydedildi.
Atılan adımla piyasanın test edilmesinin amaçlandığı anlatılan açıklamada, ilk etapta küçük miktarda petrol ihraç edildiği bildirildi.
Açıklamada, petrol üretimi ve ihracıyla Uganda'nın petrol tedarikinde dışa bağımlılığının azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.
- DOĞU AFRİKA'NIN EN BÜYÜK PETROL İHRACATÇISI OLMAYI HEDEFLİYOR
Uganda'nın 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahminleri yapılırken, Uganda Petrol İdaresi (PAU) geçen yıl Kingfisher petrol sahalarındaki petrol kuyularında sondaja başlamıştı.
Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günlük 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor.