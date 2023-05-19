20 yıllık erişim izni verildi! 3 limanı Türkiye'ye açtılar

Yüzer enerji alanında faaliyet gösteren Türk firması Karpowership, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üç limanına 20 yıllık erişim izni aldı.

Güney Afrika Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karpowership firmasına, Durban, Ngqura ve Saldanha Körfezi limanlarına 20 yıllık erişim izni verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu iznin uygulanmasına yönelik güvenlik ve denetimin sağlanmasından, ulusal liman ve demir yolu taşımacılığı firması Transnet'in sorumlu olacağı belirtildi.

Güney Afrika Elektrik Bakanı Kgosientsho Ramokgopa, yaptığı açıklamada, ülkenin acil durum elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için yüzen enerji santrallerine başvurmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

GÜNEY AFRİKA'NIN ELEKTRİK KRİZİ VE TÜRK FİRMASI KARPOWERSHİP'İN YÜZER ENERJİ SANTRALİ

Afrika'da elektriğe ihtiyacın en fazla olduğu ülkelerden Güney Afrika, aynı zamanda kıtanın en önde gelen sanayi, finans ve ticaret merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.

Bununla birlikte ülkenin elektrik üretiminin yüzde 80'ini karşılayan kömürle çalışan santrallerin çoğunun ömrünü tamamlamaları ve sık sık arızalanarak devre dışı kalmaları nedeniyle Güney Afrika'da, yeni yılın başından bu yana hemen hemen her gün 4 ile 12 saat arasında değişen elektrik kesintileri yaşanıyor.

Daha önce yaşanan kesintiler nedeniyle ulusal afet durumu ilan eden hükümet, krizin çözümü için bir elektrik bakanı görevlendirmişti. Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Güney Afrika, elektrik kesintilerinden son derece olumsuz etkileniyor.

Bu nedenle Karpowership firmasının yüzer enerji gemisi projesinin, Güney Afrika'nın acil elektrik ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

Karpowership'in 36 yüzer enerji gemisinden oluşan 6 gigavat elektrik üretim kapasitesi bulunuyor.