2000-2008 arası SSK'lı olanlar yaşadı! Yaş, gün, prim hesabı sil baştan... İşte kademeli emeklilik tablosu

Türkiye'de milyonlarca çalışan, emekli olup düzenli bir gelire kavuşmanın yollarını arıyor. Yasal düzenlemeler, çeşitli yöntemlerle emeklilik süresini öne çekmeye olanak tanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yeni bir düzenlemeyi daha gündeme taşıyor. 2000-2008 arası sigorta başlangıcı olan milyonlarca kişi, kademeli emeklilik sistemiyle yaş ve prim koşullarını tamamlayarak erken emeklilik imkanına sahip olabilecek. EYT düzenlemesi sonrası kapsam dışında kalanlara büyük fırsatlar sunan bu yeni düzenleme ile prim ve sigorta süresi koşullarını yerine getiren çalışanlar için emeklilik yolu açılıyor. İşte yeni düzenlemenin detayları...

KİMLER KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLECEK?

Kademeli emeklilik düzenlemesi, 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı olan ve EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanları kapsıyor. Bu sistemde, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi kriterlere göre, yaş ve diğer koşulları karşılayan sigortalılara erken emeklilik fırsatı sunulacak.

EMEKLİLİK ŞARTLARI NASIL OLACAK?

Kademeli emeklilik sistemi için belirlenen şartlar; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için farklılık gösteriyor:

SSK'lı Kadın Çalışanlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000-5975 prim günü.

SSK'lı Erkek Çalışanlar: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000-5975 prim günü.

BAĞ-KUR Kadınlar: 7200 prim günü.

BAĞ-KUR Erkekler: 9000 prim günü.

Emekli Sandığı Kadınlar: 7200 prim günü.

Emekli Sandığı Erkekler: 9000 prim günü.

Bu prim ve sigorta sürelerini tamamlayan çalışanlar, yaş şartını da yerine getirdiklerinde emekliliğe hak kazanabilecekler.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

KISMİ EMEKLİLİK İMKANI

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında SSK'lı olarak sigortalı olan çalışanlar için kısmi emeklilik imkanı da sunuluyor. Bu tarihler arasında sigorta başlangıcı olanlar, 4500 prim gününü tamamladığı taktirde emekli olabiliyor. Ancak kısmi emeklilik için 12,5 yıl prim ödemiş ve 25 yıl sigortalılık süresine ulaşmış olmaları, ayrıca kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş şartını sağlamaları gerekiyor.

TARIM İŞÇİLERİ İÇİN 15 YIL ÇALIŞMA ŞARTIYLA EMEKLİLİK

Tarım işçileri de kademeli emeklilik kapsamında avantajlardan faydalanabilecek. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan tarım işçileri, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartıyla emekli olabilecekler.

KÜÇÜK ESNAF VE ÇİFTÇİLER İÇİN PRİM İNDİRİMİ MÜJDESİ

BAĞ-KUR kapsamındaki küçük esnaf ve çiftçiler de reformdan faydalanacak. Hazırlıkları süren yeni BAĞ-KUR düzenlemesi kapsamında, BAĞ-KUR'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e düşürülecek. Bu sayede, prim gününü tamamlayamayan 1 milyonu aşkın esnaf, çiftçi ve diğer çalışanlar için daha kısa sürede emeklilik kapısı aralanmış olacak.

Kademeli emeklilik reformu onaylanırsa, 2000-2008 arasında sigorta girişi olan milyonlarca çalışan erken emeklilik imkanından yararlanabilecek.