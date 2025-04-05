İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2025 Cumartesi / 7 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar dikkat: Kademeli emeklilik sistemi geliyor!
Ekonomi

2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar dikkat: Kademeli emeklilik sistemi geliyor!

2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde! Son dakika gelişmesine göre, erken emeklilik çalışmalarında yeni bir döneme giriliyor. Planlanan yeni düzenleme sayesinde, 2000 ve 2008 arası sigortalı olan vatandaşlara emeklilik kapısı aralanıyor. Kademeli emeklilik sistemi kapsamında belirli yaş, prim günü ve sigortalılık süresine ulaşan çalışanlar, gerekli koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecek. Peki, kimler bu kapsama giriyor? Detaylar ve kademeli emeklilik sistemiyle ilgili tüm bilgiler haberimizin devamında.

5 Nisan 2025 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar dikkat: Kademeli emeklilik sistemi geliyor!
ABONE OL

EYT düzenlemesinin ardından umutlu bekleyişlerini sürdüren 2000 ve 2008 arası sigortalı çalışanlar için yeni bir emeklilik formülü gündemde. Kademeli emeklilik uygulamasıyla, belirlenen prim ve yaş koşullarının yerine getirilmesi halinde bu gruptaki vatandaşlar da emekli olma şansını yakalayacak. Düzenleme hayata geçtiğinde, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar emeklilik hayallerine daha erken ulaşabilecek.

2000 VE 2008 ARASI SİGORTALI OLANLARA KADEMELİ EMEKLİLİK MODELİ MASADA!

EYT kapsamında yaklaşık 5 milyon kişi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olduğu için emeklilik hakkı kazandı. Prim eksiği olanlar ise borçlanma seçenekleriyle bu haktan faydalandı. Ancak sigorta başlangıç tarihi 1999'dan sonra olan 2000 ve 2008 arası sigortalı vatandaşlar bu düzenlemenin dışında kaldı. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamaları yakından takip ediliyor.

Kademeli emeklilik yasası kabul edilirse, özellikle 2000 ve 2008 arası sigortalı kişiler için yeni bir emeklilik yolu açılmış olacak.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Kademeli emeklilik, SSK'lı çalışanlara belirlenen yaş ve prim şartlarını kademeli olarak yerine getirme imkanı tanıyan bir sistemdir. Emeklilik yaşı ve prim günü, sigorta türüne ve işe başlama tarihine göre değişiklik gösterebilir. Sistemin sunduğu avantajlardan biri de daha erken emeklilik şansıdır. Ancak emekli maaşlarının düşük olabileceği de unutulmamalıdır.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi, 5000 – 5975 prim günü

SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi, 5000 – 5975 prim günü

BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü

BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü

Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü

Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü

TARIM İŞÇİLERİNE EMEKLİLİK MÜJDESİ

Tarım işçileri için de EYT kapsamında önemli bir adım atılmıştı. İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan tarım işçileri, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emekli olabiliyor.

Öte yandan 2000 ve 2008 arası sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim şartı 4500 güne çıkıyor. Bu, yaklaşık 12,5 yıl çalışmayı gerektiriyor. Bunun yanında kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş koşulu ve en az 25 yıl sigortalılık süresi de aranıyor.

Kademeli emeklilik düzenlemesiyle birlikte Bağ-Kur'lular için de avantajlar geliyor. Hazırlanan reforma göre, küçük esnaf ve çiftçilerin de yer aldığı yaklaşık 1 milyon kişinin prim şartı 9000 günden 7200'e düşürülecek. Bu sayede kademeli emeklilik sistemiyle 900 günlük bir avantaj sağlanacak. Ancak yaş koşulunun da sağlanması gerektiği unutulmamalı.

08.09.1999 Sonrası SGK Girişlileri İçin Kademeli Emeklilik Yaş ve Prim Gün Şartları Tablosu

SGK Başlangıç YılıKadın Emeklilik YaşıErkek Emeklilik YaşıKadın Prim Gün ŞartıErkek Prim Gün Şartı
EYT (8 Eylül 1999 ve öncesi)38435.9755.975
9 Eylül 1999 sonrası43456.2506.250
200043456.3256.325
200143456.4006.400
200243456.4756.475
200344466.5506.550
200445476.6256.625
200546486.7006.700
200647496.7756.775
200748506.8506.850
200849516.9256.925
2009 ve sonrası50527.0007.000
Kısmi Emeklilik50524.5004.500

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.