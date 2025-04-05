2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar dikkat: Kademeli emeklilik sistemi geliyor!

EYT düzenlemesinin ardından umutlu bekleyişlerini sürdüren 2000 ve 2008 arası sigortalı çalışanlar için yeni bir emeklilik formülü gündemde. Kademeli emeklilik uygulamasıyla, belirlenen prim ve yaş koşullarının yerine getirilmesi halinde bu gruptaki vatandaşlar da emekli olma şansını yakalayacak. Düzenleme hayata geçtiğinde, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar emeklilik hayallerine daha erken ulaşabilecek.

2000 VE 2008 ARASI SİGORTALI OLANLARA KADEMELİ EMEKLİLİK MODELİ MASADA!

EYT kapsamında yaklaşık 5 milyon kişi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olduğu için emeklilik hakkı kazandı. Prim eksiği olanlar ise borçlanma seçenekleriyle bu haktan faydalandı. Ancak sigorta başlangıç tarihi 1999'dan sonra olan 2000 ve 2008 arası sigortalı vatandaşlar bu düzenlemenin dışında kaldı. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamaları yakından takip ediliyor.

Kademeli emeklilik yasası kabul edilirse, özellikle 2000 ve 2008 arası sigortalı kişiler için yeni bir emeklilik yolu açılmış olacak.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Kademeli emeklilik, SSK'lı çalışanlara belirlenen yaş ve prim şartlarını kademeli olarak yerine getirme imkanı tanıyan bir sistemdir. Emeklilik yaşı ve prim günü, sigorta türüne ve işe başlama tarihine göre değişiklik gösterebilir. Sistemin sunduğu avantajlardan biri de daha erken emeklilik şansıdır. Ancak emekli maaşlarının düşük olabileceği de unutulmamalıdır.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi, 5000 – 5975 prim günü

SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi, 5000 – 5975 prim günü

BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü

BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü

Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü

Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü

TARIM İŞÇİLERİNE EMEKLİLİK MÜJDESİ

Tarım işçileri için de EYT kapsamında önemli bir adım atılmıştı. İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan tarım işçileri, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emekli olabiliyor.

Öte yandan 2000 ve 2008 arası sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim şartı 4500 güne çıkıyor. Bu, yaklaşık 12,5 yıl çalışmayı gerektiriyor. Bunun yanında kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş koşulu ve en az 25 yıl sigortalılık süresi de aranıyor.

Kademeli emeklilik düzenlemesiyle birlikte Bağ-Kur'lular için de avantajlar geliyor. Hazırlanan reforma göre, küçük esnaf ve çiftçilerin de yer aldığı yaklaşık 1 milyon kişinin prim şartı 9000 günden 7200'e düşürülecek. Bu sayede kademeli emeklilik sistemiyle 900 günlük bir avantaj sağlanacak. Ancak yaş koşulunun da sağlanması gerektiği unutulmamalı.

08.09.1999 Sonrası SGK Girişlileri İçin Kademeli Emeklilik Yaş ve Prim Gün Şartları Tablosu