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2000/1 askerlik yerleri belli oldu mu? Şubat 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2000/1 askerlik yerleri belli oldu mu? Şubat 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları tüm askere gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Askeraltına alınacak adaylar şimdiden askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı öğrenmek istiyorlar. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 Aralık 2019'da şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru açıkladı. 2000/1 askerlik yerlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Şubat 2020 askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2000/1 celbinde silahaltına alınacak vatandaşlar, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı yönünde araştırmalar yapıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 Aralık 2019'da şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayınladı. 2000/1 askerlik yerlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
2000/1 ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU? 
2000/1 askerlik yerleri henüz belli olmadı. 2000/1 askerlik yerleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
ŞUBAT 2020 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
Milli Savunma Bakanlığı, Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayımladı.
 

DUYURUYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

 
Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

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