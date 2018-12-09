2018 ihracatı rekor kıracak

Güçlü Türk ekonomisi hayata geçirilen yeni reformların katkısıyla tüm hızıyla büyüyor. Yaşanan ekonomik saldırılar ve kur oyununa rağmen gücü kırılamayan Türk ekonomisi ihracattaki yükselişini sürdürüyor. Yıl boyunca aydan aya artarak devam eden ihracat özellikle ekim ve kasımda tarihi zirveye ulaşarak, cumhuriyet tarihinin en iyi rakamlarına ulaştı.

TİCARETİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Ekimde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.07 artarak 15 milyar 732 milyon dolara, kasımda ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.5 artışla 15.5 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 7.8 artışla 168.1 milyar dolar oldu. İlk 11 ayda ihracat yüzde 7.7 artışla 154.2 milyar dolara çıktı. İhracatta kasımda rekor kırıldığını hatırlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Aralık ayında da devam edeceğiz, hem aylık ihracatımızda hem de yıllık ihracatımızda rekor kıracağız. 2018'i rekorla kapatacağız. Ticaret Bakanlığı olarak işimiz, ticaret erbabının, ihracatçının, esnafın, sanatkarın işini kolaylaştırmak, ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamak” diye konuştu.

KOBİ’LERE DESTEK SAĞLANACAK

Pekcan, Türk Eximbank olarak hedeflerinin kredilerde KOBİ payının artırılması olduğunu belirterek, “KOBİ payı yüzde 61.5'ten bu sene 69.5'e geldi. Türk Eximbank kredilerinde KOBİ artış oranı yaklaşık yüzde 30. Yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırılmış olacak. 2019'da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. İhracatta işlemlerin giderek kolaylaştığını, belirten Bakan Pekcan, “TIR kayıt sistemimiz var. Türkiye sınırları içindeki tüm tırları takip edebiliyoruz. Liman Tek Pencere projemiz var. 17 farklı kurumdan 125 evrakı tek merkezden girebiliyoruz” dedi.

E-TİCARETTE GÜVEN DAMGASI GELECEK

Bakan Pekcan, özellikle gümrüklerle ilgili çok önemli adımlar attıklarını ve bu adımlara devam edeceklerini söyledi. E-ticareti güvenli kılmak için güvenli site damgasını oluşturduklarını belirten Pekcan, “Artık tüketicilerimiz, hangi siteden güvenli alışveriş yapabileceklerinden emin olacaklar. Güvenli site sertifikasını alan sitelerden alışveriş edecekler. Uygulamaya bu ay içinde başlıyoruz” dedi.

(Güneş)