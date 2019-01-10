2019 10 Bin 500 Bekçi Alımı Başvuru Şartları Son Dakika Bekçi Alımı Başvuru Formu EGM Açıklaması

10 bin 500 bekçi alımı şartları neler, başvurular nasıl yapılır? Bekçi alımlarında adaylarda aranan en büyük özelliklerden bir tanesi herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak. 10 bin bekçi alımında adaylarda aranan şartlar pa.edu.tr adresinin duyurular kısmında detaylı bir şekilde yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada bekçi alımı, PÖH alımı ve polis alımı konularına da değindi. "Son 1 hafta içerisinde yaklaşık 10 bin polis mezuniyetinin gerçekleştiğini (3 bin PÖH , 6 bin 200 polis memuru) söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, şubat ayı içerisinde 10 bin 500 bekçi alımının daha yapılacağı müjdesini yineledi. Polis alımlarının son yıllarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ihanetinden sonra arttığını ve açığın hızla kapatıldığına dikkat çeken Bakan Soylu, önümüzdeki süreçte bekçi alımlarının da artacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda alımlara hız verildiğini ifade etti. Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek. Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

BEKÇİ ALIMI - PÖH ALIMI VE POLİS ALIMI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada bekçi alımı, PÖH alımı ve polis alımı konularına da değindi. "Son 1 hafta içerisinde yaklaşık 10 bin polis mezuniyetinin gerçekleştiğini (3 bin PÖH , 6 bin 200 polis memuru) söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, şubat ayı içerisinde 10 bin 500 bekçi alımının daha yapılacağı müjdesini yineledi. Polis alımlarının son yıllarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ihanetinden sonra arttığını ve açığın hızla kapatıldığına dikkat çeken Bakan Soylu, önümüzdeki süreçte bekçi alımlarının da artacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda alımlara hız verildiğini ifade etti.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

YAZILIDAN 50 ALAN BAŞARILI SAYILACAK

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek. Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

GÜNCEL BEKÇİ MAAŞLARI

Mezuniyet durumuna göre bekçi maaşları değişiklik gösterebilir. Yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde bekçiler;

İlkokul Mezunu olan Bekçi 3302,80 TL maaş alır

Lise Mezunu olan Bekçi 3352 TL ile 355,14 TL arasında maaş alır

Ön lisans Mezunu olan Bekçi 3357,50 TL maaş alır

Lisans Mezunu ve Bekar olan Bekçi 3404 TL ile 3657,00 TL arasında maaş alır