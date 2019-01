2019 AGİ son dakika zam tablosu asgari geçim indirimi evli bekar çocuklu zam kaç TL oldu

2019 AGİ rakamları netleşti. Asgari ücret zammıyla birlikte 2019 yılında AGİ yani asgari geçim indirimi de arttı. Evli, eşi çalışan 5 çocuklu biri 2019 yılında 326 lira asgari geçim indirimi alacak. Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır. Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak açıklandı. Yeni rakam, son 33 yılda 4'üncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. Asgari geçim indirimi, bireyin ve ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülmesi ile vergi dışı bırakılmasına denilmektedir. AGİ olarak da bilinir. Bir şahsın vergi verebilmesi için, o kişinin fizyolojik varlığını sürdürebilecek gerekli argümanları sağlaması gerekmektedir. Ancak bu durum oluştuktan sonra o kişi vergilendirilebilir. Asgari geçim indirimi yani AGİ bu amaçla ortaya çıkmış olan bir uygulamadır. Asgari geçim indirimi her sene yeniden belirlenmektedir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

