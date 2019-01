2019 BİM son dakika personel alım başvuru şartları İŞKUR BİM personel ilanları

BİM tarafından İŞKUR ilanları üzerinde çok sayıda personel alımı yayımlandı. Yayımlanan BİM personel alımlarının detayları haberimizde... 350' ye yakın pozisyon için personel alım ilanı yayımlayan BİM, ilana başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olmalarını istemektedir. Başvuru yapacak adayların askerlik hizmetlerini tamamlamış olmaları, sağlık problemleri bulunmaması, kamu zararına faaliyette yer almamış olması, takım çalışmasına yatkın olması, mesai saatlerine özen gösterecek olması, kendisine verilecek görevleri yerine getirebilecek olması, temsil ve ifade yeteneklerinin güçlü olması, iletişim becerisi gelişmiş olması, vardiyalı çalışma sistemini kabul ediyor olması, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek olması gibi özellikleri taşıyan adaylar arasından; çeşitli pozisyonlara personel alımları yapılacaktır.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bim’in marketler zincirinin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39

Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50

Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15

Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00

Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53

Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12

İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00

Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36

Toplam 303.600.000 % 100

BİM’in sermayesinin yüzde 26.49’una sahip olan Mustafa Latif Topbaş, 2009 yılında Forbes’in “en zengin 100 Türk” listesinde 25. sıraya yükseldi.

Mustafa Topbaş ayrıca Bahar Su, Sakarya, Natura, Karma ve Link Gıda, Seher Gıda, Link Gıda ile Cola-Turca’nın da ortakları arasındadır.

Tarım ve Gıda Bakanlığı uygun fiyatlı et projesi için BİM ve A101 ile sözleşme yaptı.

Tarım ve Gıda Bakanlığına bağlı olan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ucuz ve uygun fiyattan et satışı projesi faaliyete geçti. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün proje hakkında yapmış olduğu açıklama;

" Vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılayabilmeleri için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarımızdaki öncelikli hedefimiz, uygun fiyatlı kırmızı etin, en geniş tüketici kitlesine ulaştırılmasıdır. Bu maksatla Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılması hedeflenmiştir.Bilindiği üzere bu kapsamda üç gün önce KDV dâhil kıymayı 29,00 TL/Kg ve kuşbaşını 31,00 TL/Kg fiyatlarla Türkiye’nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas et satışı yapılacağıyla ilgili duyurumuz web sayfamızdan yayınlanmıştır.”

Bu duyuru kapsamında 31 Ekim 2017 Salı günü 8 firma kuruma müracaat etmiştir. Kuruma başvuran 8 firma komisyon tarafından değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda belirlenen kriterlere uygun iki firma seçilmiştir; BİM ve A101. İki firma ile sözleşmeler imzalanmış, sözleşme gereği bu firmalara Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından karkas et sevkiyat işlemlerine başlanmıştır. Kurumdan yapılan bir diğer açıklama ise; “Karkas etler, firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilip en kısa sürede yarımşar kilogramlık MAP ambalajlı şekilde satışa sunulacaktır. Firmalar; 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacaklardır. Bu ürünlerin şoklanmış veya don olarak satışı yapılmayacaktır.” Şeklinde olmuştur.