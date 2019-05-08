KPSS şartsız sınavsız iş ilanları: Mayıs ayı DBP memur alımı iş ilanları başvuru şartları nedir?

Mayıs ayında yapılacak memur alımlarında heyecan sürüyor. 2019 DPB iş ilanları KPSS şartsız yayınlandı. Bu ay yapılması planlanan KPSS şartsız personel alımları binlerce aday tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Çok sayıda devlet kurumu, üniversite ve bakanlıklarda personel alımı yapılacak. Binlerce aday alım yapılacak 15 bin 200 memur içerisine girmek için bekliyor. Memur alımında başvuru şartları merak edilen gelişmeler arasında yer alıyor. KPSS şartı aranmayan, en az lise mezunu şartı isteyen ilanlara gösterilen ilgi çok yüksek oluyor. İlgili adaylar yapılacak memur alımlarında başvuru şartlarını sorguluyor. Peki, 2019 DPB iş ilanları KPSS şartsız Mayıs ayı 15 bin 200 memur alımı başvuru şartları neler? 2019 DPB iş ilanları içerisinde KPSS şartsız en az lise mezunu şartı taşıyan ilanlar yakından takip ediliyor. Şartları sağlayan her aday Mayıs ayı memur alımlarına başvuru yapabilir. Peki, “Mayıs ayı 15 bin 200 memur alımı başvuru şartları neler?” İşte detaylar…

MEMUR OLMA ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur olma şartları 48. maddede genel ve özel şartlar olarak iki başlıkta toplanmıştır:

GENEL ŞARTLAR

Türk Vatandaşı Olmak

Yaş Şartlarını Taşımak (18 yaşın doldurulması)

Öğrenim Şartlarını Taşımak (En az ilköğretim, ortaokul, sekiz yıllık kesintisiz eğitim mezunu olmak)

Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak

Memurluğa Engel Suçları İşlememiş Olmak

Askerlik Durumu Açısından Uygun Olmak (Askerlikte ilgisi bulunmamak)

Görevini Yapmasına Engel Bir Hastalığı veya Akıl Hastalığı Bulunmamak

Özel Şartlar:

Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memuru olabilmek için özel şartlar kanunda net bir şekilde belirtilmemiştir. Özel şartlar kamu kurum ve kuruluşlarına münhasıran bırakılmıştır. Her kamu kurum veya kuruluşu kendi mevzuatına aykırı olmamak şartıyla, belirlediği memurluk görevi için özel şartlar belirleyebilir. DMK'da özel şartlarla ilgili olarak: Hizmet göreceği sınıf için belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarından diploma almış olmak ve kurumların özel kanun veya mevzuatında gerekli şartları taşımak olarak genel bir ifade yer almaktadır.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak da 2017 itibarıyla kamuda istihdam edilmek için aranan en önemli şartlar arasında yer alıyor. Atamaya hak kazanabilmek için bu soruşturmaların olumlu sonuçlanması en son aşamada şarttır.

MAYIS AYI MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI

Dışişleri Bakanlığı KPSS şartsız 1 personel alınacak son başvuru tarihi 03/05/19

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS şartlı 9 memur alınacak son başvuru tarihi 03/05/19

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri KPSS şartlı 14 memur alınacak son başvuru tarihi 06/05/19

Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartsız 13000 personel alınacak son başvuru tarihi 31/07/19

Kamu Gözetimi Kurumu KPSS şartsız persnoel alınacak son başvuru tarihi 03/05/19

Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS şartsız 56 personel alınacak son başvuru tarihi 06/05/19

Sayıştay KPSS şartlı 9 memur alınacak son başvuru tarihi 06/05/19

Erciyes Üniversitesi KPSS şartlı 46 memur alınacak son başvuru tarihi 05/05/19

TÜBİTAK KPSS şartsız 370 personel alınacak son başvuru tarihi 10/05/19

Türk Kızılay KPSS şartsız personel alınacak son başvuru tarihi belirtilmedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KPSS şartlı 5 memur alınacak son başvuru tarihi 09/05/19

Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız 21 personel alınacak son başvuru tarihi 21/05/19

Gaziantep Üniversitesi KPSS şartlı 3 memur alınacak son başvuru tarihi 10/05/19

Deniz Kuvvetleri KPSS şartsız 1640 personel alınacak son başvuru tarihi belirtilmedi

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri KPSS şartsız personel alınacak son başvuru tarihi belirtilmedi.

Marmara Üniversitesi KPSS şartlı 2 memur alınacak son başvuru tarihi 12/05/19

Sağlık Bakanlığı KPSS şartlı 24 memur alınacak son başvuru tarihi 17/05/19

İlanları başvuru yapmak için kurumların resmi sitelerini takip edebilirsiniz.

2019 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 10,7 oldu. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek. 2019’un Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak İşte 2019 yılı yeni memur maaşları...

Müsteşar (1/4) 13258 TL

Genel müdür (1/4) 11630 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 6109 TL

Memur (Lisans - 9/1) 3749 TL

Öğretmen (1/4) 4701 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 10683 TL

Başkomiser (3/1) 6106 TL

Polis memuru (8/1) 5339 TL

Uzman doktor (1/4) 7270 TL

Hemşire (Lisans - 5/1) 4565 TL

Mühendis (1/4) 6236 TL

Teknisyen (Lise - 11/1) 3904 TL

Profesör (1/4) 10061 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 5919 TL

Vaiz (1/4) 4887 TL

Avukat (1/4) 5952 TL

En düşük memur maaşı 3468 TL

* Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahildir.

MAYIS AYI MEMUR PERSONEL ALIMI DETAYLARI:

Mayıs ayı içerisinde binlerce kişilik kadro ile memur alımı, işçi alımı, kamu personeli alımı, sözleşmeli personel alımı, personel alımı gibi ilanlar yayımlandı. Her kurum farklı nitelikler ve farklı kadrolarda alım yaptığı için adaylardan bazı genel ve bazı özel nitelikler aranıyor. Bu nitelikleri yerine getiren adaylara ise eğer kurum uygun görüyorsa sözlü ve/veya uygulamalı ve yazılı sınav yapıyor. Adayların ilgili sınava katılabilmeleri için değerlendirmeler KPSS puanı ile veya Kura yöntemi ile yapılmaktadır. Bu bağlamda Kamuya memur alımı için adayların en az lise mezunu olmak, ön lisans mezunu olmak ve lisans mezunu olmaları gereklidir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2019 Mayıs ayı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle genel olarak belirtilen 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşımaları gereklidir. Bunun dışında özel olarak ise, Eğer aranıyorsa KPSS, YDS, Eğitim, yaş, Askerlik gibi özel niteliklerde aranıyor.

657 Sayılı DMK 48. Maddesindeki Şartlar Nedir?

657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi ve Daha önce çalışılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak şartları aranıyor.

Özel Şartlar Nedir?

Özel olarak adayların taşımaları gereken nitelikler, KPSS, YDS, Eğitim, Yaş gibi nitelikler oluşuyor.

Eğitim Şartı: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi adayların en az lise mezunu olmaları gereklidir. Ayrıca Ön Lisans mezunu veya Lisans mezunu olmak ve eğitimin yurtdışında tamamlamış olan adaylar için YÖK tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında eğitim almış olmaları gereklidir.

Yaş Şartı: Yaş niteliği, Memur kadroları, Askeri Personel kadroları ve işçi kadroları için farklılık gösterebiliyor. Bu bağlamda memurluk için adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları, Askeri Personel alımları için 20 yaşını tamamlamış ve 27 yaşından büyük olmamak ve lisans üstü eğitim almış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak ve işçi kadroları için ise 18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

YDS Şartı: Eğer kurum adaylardan YDS niteliği arıyorsa son beş yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılmış olan Yabancı Dil sınavından kadrosuna göre gerekli dil seviyesinde puan almış olmaları şart.

KPSS'li KPSS'siz Alımlar: Kurum adaylardan eğer KPSS şartı arıyorsa adayların 2017 veya 2018 yıllarında yapılmış olan kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca bazı kurumlar adaylardan KPSS şartı yerine deneyim niteliği aranmaktadır. Haberimizin sonunda göreceğiniz tabloda Kurumun KPSS şartı aranıp aranmadığına ulaşabileceksiniz.

BAŞVURULAR NASIL NE ZAMAN YAPILACAK?

İlgili ilanlara başvurular kurumların belirttiği yöntemlerde yapılıyor. Yani bazı kurumlar başvuruları şahsen veya posta yolu ile alıyorken bazı kurumlar ise Online başvuru sistemi ile alım yapmaktadırlar.

MEMUR OLMA ŞARTLARI?

Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. En az orta öğretim mezunu olan kişiler memur olabilmektedir. yapılacak göreve göre eğitim durumu değişiklik gösterebilir.

Memur olmak isteyen kişiler KPSS sınavına girmek zorundadır. Kamu Personeli Seçme sınavından alınacak puan sonrasında kurumların memur kadroları için başvuru yapabilirsiniz. Puanımızın yeterli olması durumunda ve diğer şartlar da bir engel yok ise memur olarak atanabilirsiniz.

MEMURLAR NE İŞ YAPARLAR?

Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.

MEMUR NASIL OLUNUR?

Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz. Peki kimler devlet memuru olabilir?

Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.