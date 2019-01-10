2019 EGM son dakika 20 bin 500 polis bekçi alım başvuru şartları koşulları (polis -bekçi alımı)

10 bin kadro ihdası yapılmıştı

Bekçi alımlarıyla alakalı 10 bin alımın yapılacağı gündeme yansımış ve Resmi Gazete' de bu alımlarla alakalı kadro ihdası gerçekleştirilmişti. Kadro ihdasına yönelik bir açıklama daha gerçekleştirildi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu alımlardaki sayının 10 bin 500 olduğunu aktardı. İçişleri Bakanı Soylu' nun açıklamalarının ardından gündemde ilgi odağı haline dönüşen 10 bin 500 bekçi alım ilanı beklenir oldu.

10 bin polis alımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada polis alımlarına, mevcut polis sayılarına değinilmiş ve alımların yapılmasıyla alakalı bilgiler paylaşılmıştı. EGM bünyesine polis alımı gerçekleştirileceği yönünde müjde verilmiş ve kamuoyuna bilgilendirmeler sağlanmıştı.

Toplamda 20 bin 500 polis ve bekçi alımı söz konusu, bu alımlar ne zaman yapılır?

Bahsi geçen alımlarla alakalı, yetkili isim ya da kurumlar tarafından net bir tarih açıklanmadı. Mevcut ilan süreçleri içerisinde biz daha önce yaptığımız haberlerde bu alımların Şubat-Mart ayları arasında yapılabileceğine değinmiş.

ÜÇ AŞAMALI SINAV NASIL OLUYOR?

Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçisi alımlarında artık adaylar üç aşamalı sınavdan geçerek sınanacaklar;

*İlk önce yazılı sınav ile karşılaşacak olan bekçi adaylarına bu sınavda; Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konuları ile ilgili sorular yöneltilecek. Yapılan sınavda adaylar optik kağıt üzerinde işaretleme yapacaklar ve başarılı sayılmak için en az 50 puan almaları gerekecek. (Bakanlık isterse bu başarı puanına müdahale edebilecek)

*Daha sonraki aşama olan fiziki yeterlilik sınavında adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamalı olarak komisyon tarafından incelemeye alınacak. Fiziki sınavda başarı alt sınırı ise 60 puan olacak. Bu puanın altında kalan adaylar başarısız sayılarak elenecekler.

*Özgüven seviyesi ve beden dilinin değerlendirmeye alınacağı sözlü sınavda ise; adaya genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek ve o konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak ve başarılı olması için toplamda 70 puana ulaşması beklenecek.

10 BİN 500 BEKÇİ ALIMLARI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

10 bin 500 bekçi alımı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında hangi illere bekçi alımı yapılacağıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında bekçi alımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarda 10 bin 500 bekçi için 81 ilde alım yapılacağını ifade etmişti.

Hangi şehir için ne kadar bekçi kontenjanı ayrılacak henüz bellli değil ancak 81 ilde de bekçi alımı yapılacak.

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

2019'DA POMEM ALIMLARI NE ZAMAN?

24. POMEM başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, binlerce polis adayı tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hayallerindeki mesleği icra edebilmek için 2019 polis alımını bekleyen adaylar, başvuru sürecine ilişkin bir bilgi var mı merak ediyor.

24. Dönem POMEM polis alımları için sınav tarihi ve başvuru zamanı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis adayları yapılacak olan açıklamaları bekliyor.

TARİH BELLİ OLDU MU?



Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.



Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. Dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

2019'DA PMYO ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) bünyesine 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacağı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan duyuruda, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2018-2019 eğitim - öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Söz konusu ilana başvuru yapacak polis memuru adaylarından;



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



- Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)



- KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin



- bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)



- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



- Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



- Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)



- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.



BOY VE KİLO ŞARTI NEDİR?



Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır



Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.



TOPLAMDA KAÇ POLİS ALINACAK?



PMYO'lara her yıl ortalama 250'si bayan, 2250'si erkek olmak üzere toplamda 2500 polis alımı yapılmaktadır.



ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan duyuru ile de lise mezunları için polis alımı yapılacağı belirtilmişti. Ancak alımların ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Açıklamaya göre, 2 bin 500 Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO polis öğrencisi alımı üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile yapılması bekleniyordu. Sonuçların açıklanması ile Polis Akademisi Başkanlığı öğrencilerin sıralamalarını tespit etmektedir. Sıralamalar tespit edilmesinin ardından Polis Akademisi Başkanlığınca baraj puanının belirlenmesi ve baraj puanını aşan öğrencilerin PMYO için alım yapılacak olan 2 bin 500 polis alımı ilanına başvuru yapması ön görülmektedir. Söz konusu alımlar hakkında gelişme olduğunda bilgi vereceğiz.



BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?



Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Bunun yanında sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Akademinin internet sitesinden ilan edilecek. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Ön başvurular, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden online yapılacak.

POMEM NEDİR?



POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

Polis memuru olarak yetişeceğiniz bu kurumdan mezun olduğunuz zaman ise ön lisans ile eşdeğer diplomaya sahip olacaksınız. Yüksekokul kapsamında olduğundan dolayı ön lisans mezunu statüsüne kavuşuyorsunuz aynı zamanda da polis olmak için sınava girmeye hak kazanıyorsunuz. Bu eğitim sonrasında girdiğiniz sınavda ise başarılı olduğunuz takdirde rütbeli olarak polislik mesleğine başlayabiliyorsunuz.

Okul içerisindeyken disiplini elden bırakmamanız gerekiyor. Diğer üniversiteler gibi güz ve bahar dönemleri oluyor. Fark olarak ise yatılı okuyorsunuz. Burada her zaman kalktığınızda erkek öğrenciler için tıraş olma zorunluluğu, tüm öğrenciler için erken kalkıp spor ve kahvaltı yapma zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenlerden dolayı sıkı disiplin uygulanmaktadır. Uymayanlara ise ceza verilmektedir.

PÖH NEDİR?

Polislik mesleğini yapmak, emniyet teşkilatının bir mensubu olmak binlerce gencin hayalidir. Bu durumun nedenleri arasında ülke, vatan sevgisi, ülke savunmasına katkı verme isteği, polis üniforması giyme isteği ve ülkemiz şartlarına göre nispeten yüksek olan maddi imkânları bulunmaktadır. Emniyet teşkilatı birkaç alt birimden oluşmaktadır ve bu alt birimlerden birisi de özel harekât dairesidir. Son yıllarda yaptığı operasyonlarla halkımızın güvenini kazanan polis özel harekât dairesinin mensubu olmak için binlerce genç çaba göstermektedir.

Polis özel harekât dairesi memurları çok zor şartlarda görevlerini icra ettiklerinden bu dairenin mensubu olmanın birinci şartı gönüllülük olmalıdır. Bu şartın yanında ‘’Özel harekât mensubu olmanın şartları nelerdir, bu dairede görev yapabilmek için gerekli başvurular nasıl yapılır?’’ gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız. Özel harekât polisi olmak isteyen kişinin izleyebileceği 3 yol vardır.



Polis Meslek Yüksek Okulunda Okurken Özel Harekât Polisi Olma



Kişi polis meslek yüksek okulunda okurken özel harekât polisi olmak isterse Özel Harekat Daire Başkanlığından gelen heyetin değerlendirmesinden başarılı olmak zorundadır. Bu heyet adayın fiziki yeterliliğini ölçer ve adayla sözlü mülakat yapar. Başarılı olan aday polis meslek yüksekokulundan mezun olduktan sonra özel harekât kursuna davet edilir. Bu kurstaki eğitimde de başarılı olan aday özel harekat polisi olarak çalışmaya hak kazanır.



Emniyet Teşkilatı Mensubu iken Geçiş Yaparak Özel Harekât Polisi Olma



Emniyet teşkilatında hâlihazırda görev yapan polisler içerisinde 28 yaşından büyük olmayanlar isterlerse özel harekât polisi olmak için başvurabilirler. Bu başvuru sonucunda adaylar Ankara Özel Harekât Dairesi tarafından fiziki yeterlilik testine tabi tutulur ve sözlü mülakata alınırlar. Başarılı olan adaylar özel harekât kursuna katılmaya hak kazanırlar. Kursun bitiminde adaylar mesleklerine özel harekât polisi olarak devam ederler.



Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Polis Özel Harekât Seçmeleri



Polis Eğitim Merkezlerinde de özel harekat polisleri yetiştirilebilmektedir. Buraya başvuru yapmak isteyen adayın en az lise mezunu olmuş olması askerliğini yapmış olması ve kişinin askerliğinin bitim tarihinden 3 yıl geçmemiş olması gerekmektedir. Adaylar seçmelerden başarılı olmaları halinde 6 ay sürecek özel harekat kursuna katılmakta ve kurs bitiminde özel harekat polisi olmaya hak kazanmaktadırlar.



Polis Özel Harekat Maaşları Ne Kadardır?



Özel Harekât polislerinin maaşları görev yerlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bunun sebebi kişinin görev bölgesine bağlı olarak aldığı görev tazminatıdır. Batı illerimizde görev yapan bir emniyet mensubunun görev tazminatı 50 lira iken doğu illerimizde görev yapan bir emniyet mensubunun görev tazminatı 500 lira, bir özel harekat mensubunun görev tazminatı 1000 lira olabilmektedir. Bu bilgilere göre bir polis özel harekat personelinin maaşının 4500 ila 5000 Türk Lirası olduğu söylenebilir.