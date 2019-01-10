2019 imar barışı ödeme hesaplama başvurusu son dakika nasıl yapılır? İmar barışı nedir e devlet başvuru

6 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla resmen yürürlüğe giren "İmar Barışı" ile 13 milyon konutun imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefleniyor. İmar barışı bildiğiniz gibi uzaltılmıştı. 2019 yılı için imar barışı ödeme hesaplama başvurusu son dakika nasıl yapılır? İmar barışı nedir e devlet başvuru şartları gibi pek çok soruyu haberimizde detaylı olarak sizler için yanıtladık. Öncelikle imar barışı, İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmayı hedefleyen uygulama, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandıracak. Bir önceki hükümetin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, nisanda yaptığı açıklamada Türkiye’deki 26 milyona yakın binanın yüzde 60’ının devletle ihtilaflı olduğunu söylemişti. İmar barışında Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi, İstanbul Tarihi Yarımada, Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alanda belirlenen yerler, üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde, kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığı tarafından aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş, Hazine'ye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar kapsam dışı bırakılmıştır. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden yapılacak ve takip edilebilecek.Yapı kayıt belgesi almak için son başvuru tarihleri 2019 Haziran ayına kadar uzatıldı.

"İmar Barışı sayesinde mülkleştirme tanınacak" diyen vurgulayan Zingat.com Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Kayhan, "Elektrik İdaresi'nin tanıdığı ancak bankaların tanımadığı konutlardan bahsediyoruz. Bu konutları mülkleştirdiğiniz zaman yani imar affı geldiği andan itibaren bankalar da konutunuzu tanıyor ve konutunuzun değeri zaten yüzde 100 artıyor" ifadelerini kullandı.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor. Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise "imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabilecek.

9 MİLYON 500 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 28 Aralık'ta yaptığı açıklamada yaklaşık 9 milyon 500 bin kişinin imar barışından faydalandığını söylemişti. Kurum, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi." diye konuşmuştu.