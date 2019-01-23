2019 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kıdem tazminat hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatından kesinti yapılır mı? Kıdem ve ihbar tazminatı hakkı kimler alabilir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Birçok çalışan için en önemli konulardan biridir kıdem tazminatı. Çalıştığı yere yıllarca emek veren kişiler bir yandan da alacağı kıdem tazminatını merak eder. 2019 yılı için kıdem tazminatının tavan ve taban fiyatı da belli oldu. 1475 sayılı Kanunun 14’üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. İşte kıdem tazminatına ilişkin merak edilenler...

2019 KIDEM TAZMİNATINDA TABAN VE TAVAN FİYATI BELLİ OLDU



2018'in temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı tavanı 5 bin 434 lira olarak uygulandı. Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı tavanı, 6 bin 17 liraya çıktı. Kıdem tazminatındaki yeni tavan, 2019'un ocak-haziran döneminde geçerli olacak. Asgari ücretin yüzde 26 oranında artmasıyla en düşük kıdem tazminatı tutarı da 2 bin 558 liraya çıktı.



KIDEM TAZMİNATI NEDİR?



İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, işveren tarafından işten çıkarılması gerekir. Ancak işçinin çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi işyeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkarılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız. İş yasasına göre sağlık sorunu gibi haklı bir nedene dayanarak, işten ayrılma zorunluluğu oluşmuşsa tazminat alınır. Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılması da tazminatı doğurur. Kadın çalışanlar ise çalışırken evlenirse, evlendikten sonraki bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılabilir ve tazminat alabilir. Emeklilik şartını yerine getirmiş çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 582 LİRA YÜKSELDİ



mzalanan genelgeye göre; kıdem tazminatı tavanı 583 lira yükselmiş oldu. Böylece 10 yıllık bir çalışanın kıdem tazminatı Aralık 2018 tarihinde 54 bin 340 lira olurken bu rakam Ocak 2019 tarihi itibariyle 60 bin 170 liraya yükseldi. Alınan son habere göre çalışanın tazminatı 5 bin 830 lira arttı.

KIDEM TAZMİNATI KOŞULLARI NELERDİR?



Aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde bir yıl çalışan işçiler, kıdem tazminatına hak kazanıyor. Kıdem tazminatı, işçinin emekli olması, hayatını kaybetmesi, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten çıkması, işverenin işten atması, işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi durumunda veriliyor.

Döviz kuru ve faizde yaşanan hızlı artış işletmeleri zor durumda bırakırken, iş yeri devirleri de artıyor. Çalışanlar, iş yeri devrinde yılların birikimi olan kıdem tazminatlarının ne olacağını merak ediyor. Kıdem tazminatı, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nda düzenleniyor. Bu kanunun sadece kıdem tazminatıyla ilgili 14. maddesi yürürlükte bulunuyor. Söz konusu maddeye göre, işyerlerinin devir veya intikali halinde işçinin kıdemi, o işyeri veya işyerlerindeki hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanıyor. İş yerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumlu. Ancak, iş yerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve işçinin devir esnasındaki ücret seviyesiyle sınırlı.





KIDEM TAZMİNATI HAKKI NASIL HESAPLANIR?



Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.



KIDEM TAZMİNATINDAN KESİNTİ YAPILIR MI?



Kıdem Tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi kesintisi yapılır, gelir vergisi kesintisi ya da başka bir kesinti yapılmaz